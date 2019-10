Britský tisk: Dolní sněmovna konečně umožnila prolomení patu, „vánoční volby“ však budou riskantní

LONDÝN Britští poslanci se po jistém váhání rozhodli pro rozpuštění parlamentu ve snaze prolomit patovou situaci kolem brexitu, nadcházející „vánoční volby“ ale budou nepředvídatelné a riskantní manévr se premiérovi Borisovi Johnsonovi může vymstít. I takto ve středu komentují britské deníky úterní zlomové rozhodnutí Dolní sněmovny, které vydláždilo cestu k volbám v netradičním termínu v druhém prosincovém týdnu.

Analytici opět připomínají scénář z roku 2017, kdy výsledek konzervativců výrazně zaostal za slibnými předvolebními průzkumy.

Vyvolání voleb vítají zejména deníky nakloněné britskému odchodu z Evropské unie. The Daily Telegraph na titulní stránce hlásí, že lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn nakonec podlehl tlaku a přestal blokovat Johnsonův plán, podle hlavního komentáře listu bude „trapný“ současný parlament konečně čelit „odplatě“.

Bulvární The Sun svým titulkem „New Year’s Leave“ naznačuje, že při přesvědčivém Johnsonově vítězství by Británie mohla EU opustit už s koncem roku. I The Daily Telegraph ovšem takový scénář zpochybňuje. „Zdroje v Konzervativní straně přiznaly, že bude nyní v podstatě nemožné, aby Británie odešla z EU před 31. lednem,“ uvádí.

Zcela odlišné názory

Zcela jinak vidí nadcházející volby levicový bulvár Daily Mirror, podle kterého dostanou voliči konečně příležitost „skoncovat s lehkovážným Borisem Johnsonem“. The Guardian a Financial Times (FT) zase ve svých redakčních komentářích označují volby za zbytečné a za tah sledující zájmy Konzervativní strany.

„Takováto vypočítavost je urážkou voličů. Premiér se pokouší manipulovat nálady, aby vytvořil dojem, že tyto volby jsou pořádány pro dobro lidu, spíše než ku prospěchu jeho samotného a jeho strany,“ míní prounijní The Guardian. Johnson podle listu plánuje použít jako zbraň vyčerpání voličů plynoucí z vleklé první fáze brexitu a vinu za odklady svalit na parlament.

„Měl to být týden, v němž Británie opustí EU. Místo toho země směřuje k volebním urnám potřetí za čtyři roky,“ konstatují FT. Podle deníku v tuto chvíli země volby nepotřebuje, premiér prý zvolil riskantní cestu přesto, že jeho brexitová dohoda v parlamentu předběžně dostala zelenou. „Voliči v Británii by se rozhodně neměli nechat oklamat, načasování voleb bylo stanoveno, aby vyhovovalo Konzervativní straně, a nikoli proto, jak tvrdí pan Johnson, že parlament blokuje brexit,“ píše FT.

Obavy spojenců Johnsona

Například The Times ale tlumočí varování ze strany premiérových spojenců. Ti prý v zákulisních vyjádřeních uznávají, že konzervativcům hrozí neúspěch v situaci, kdy se na voliče obrací, aniž by Johnson naplnil svůj slib, že „stůj co stůj“ s koncem října vyvede Británii z EU. „Mezi některými konzervativními poslanci také panují obavy, že Strana pro brexit Nigela Farage by mohla v některých obvodech získat dostatek hlasů na to, aby je připravila o vítězství,“ napsal list.

Podle FT konzervativce stále děsí vzpomínka na poslední volby, kterými chtěla tehdejší premiérka Theresa Mayová navýšit svou parlamentní většinu, aby mohla prosadit svou brexitovou vizi. „Místo toho konzervativci ztratili a z brexitu se stala šlamastyka,“ dodává deník.

Média konstatují, že ústředním tématem voleb pochopitelně bude odchod z EU, ovšem stejně jako před dvěma lety mohou významnou roli sehrát další otázky. Analytik James Kirkup v The Times uvádí, že investice do zdravotnictví či školství budou pro klíčové voličské skupiny důležitější. „Formální odchod z EU možná naplní jistou metafyzickou touhu po ukončenosti, nezmění však každodenní životy voličů a nezajistí spravedlivější ekonomiku,“ napsal.