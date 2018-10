Britští hackeři umí ‚zhasnout’ Moskvu. Jako případnou odvetu za ruské akce

LONDÝN/PRAHA Počítačoví experti britské armády absolvovovali cvičení, jehož cílem bylo způsobil blackout tedy naprostý výpadek proudu v Moskvě. Nedělníku Sunday Times to sdělili nejmenovaní představitelé britského ministerstva obrany.

Nacvičovaný kybernetický útok je jednou ze strategií odstrašení proti vzrůstající agresi ruského režimu. Západ obviňuje Rusko z pokusů o ovlivňování amerických voleb, hackerských útoků proti západním cílům a i otrávení bývalého agenta tajných služeb Sergeje Skripala na britské půdě.



Britští vojenští stratégové vymýšlejí plány odvety pro případ, kdy by režim prezidenta Vladimira Putina například obsadil malé ostrůvky náležející Estonsku, zmocnil se libyjských ropných polí nebo vyslal své „zelené mužíky“ do útoku proti vojákům Severoatlantické aliance.

„Proto je cyberobrana tak důležitá: můžete zaútočit a zhasnout světla v Moskvě, abyste jim řekli, že nedělají správné věci,“ citoval list nejmenovaného britského představitele.

Britové nedávno svolali své největší vojenské cvičení za posledních deset let. Účastnilo se ho šest plavidel královského námořnictva a více než pět tisíc vojáků, kteří se v ománské poušti připravovali na konfrontaci s nekonvenčními silami podobnými těm, které Rusko použilo při obsazování Krymského poloostrova.

Londýn se snaží dokázat svoji připravenost na další možné provokace ze strany Ruska – poslední byl hackerský útok na Mezinárodní organizaci proti chemickým zbraním, který v minulém týdnu překazily nizozemské tajné služby s pomocí právě Britů.

Ve stejném týdnu informovali i představitelé Spojených států o údajném ruském kyberútoku na společnost Westinghouse Electric, která se zabývá stavbou jaderných elektráren, a­ také o útocích na protidopingovou agenturu sídlící ve švýcarské Ženevě.

Spojené státy by měly v brzké době oznámit, že použijí své schopnosti v oblasti počítačové obrany v případě, že je o to NATO požádá. Washington očekává, že dalším cílem ruských hackerů se stanou letošní volby do Kongresu, které se uskuteční v listopadu.