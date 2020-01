Britští labouristé na začátku dubna oznámí jméno nového lídra, o Corbynovo místo se bude ucházet až 6 kandidátů

Londýn Britská opoziční Labouristická strana v pondělí oznámila, že chce 4. dubna zveřejnit jméno nového lídra. Ten ve funkci nahradí stávajícího vůdce Jeremyho Corbyna, který se po debaklu v prosincových volbách už znovu o vedení strany neuchází. Informuje o tom agentura AP.

Změna přijde čtyři měsíce poté, co labouristé v prosincových parlamentních volbách utrpěli čtvrtou porážku v pořadí. S drtivou převahou je porazili vládní konzervativci pod vedením premiéra Borise Johnsona.



Nominační fáze výběru budoucího nového šéfa či šéfky labouristů začíná už v úterý. Samotné volby, v nichž se bude rozhodovat o levicovém, nebo centristickém směřování strany, budou mít podobu korespondenčního hlasování a uskuteční se od 21. února do 2. dubna.



Až 6 kandidátů

Kandidaturu doposud oznámilo pět labouristických poslanců, z nichž jeden nahradí dosavadního lídra Corbyna: Clive Lewis, Lisa Nandyová, ostrá Corbynova kritička Jess Phillipsová, stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová a stínový ministr pro brexit Keir Starmer. Očekává se, že se stínová ministryně průmyslu a obchodu Rebecca Longová Baileyová, která je blízká Corbynovi, bude ucházet o post partajního lídra jako šestá.

Hlasovat budou moci všichni ti, kdo se do 20. ledna připojí k labouristům, ať už jako členové anebo sympatizanti. Zaregistrovaní voliči, kteří nejsou řadovými členy strany, si budou moci zajistit hlasovací právo po dobu 48 hodin od 14. do 16. ledna, a to za poplatek. Cílem volebních pravidel je podle mluvčí strany zvýšit účast tak, aby volba nového vedení labouristů byla „otevřená, spravedlivá a demokratická“.

Minulého hlasování v roce 2016, v němž lidé opět zvolili právě Jeremyho Corbyna, se účastnilo přes 500 000 lidí. Corbyn byl mimo jiné podle analytiků kritizovaný za levicovou orientaci a nejasný postoj k brexitu.