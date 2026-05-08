Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

,
  11:10aktualizováno  11:23
Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli výrazné ztráty ve volbách do obecních zastupitelstev v Anglii. Premiér Keir Starmer navzdory tomu médiím řekl, že neodstoupí. Vůdce vítězné formace Reform UK Nigel Farage prohlásil, že reformisté v mnoha tradičních baštách labouristy „vyhladili“.

Starmer prohlásil, že „to nevzdá“, i poté co předběžné výsledky ukázaly ztráty labouristů a zisky reformistů. Podle poslanců a zastupitelů Labouristické strany to byl nicméně právě premiér, proč se lidé od labouristů odvrátili.

Místní předseda strany v Hullu Daren Hale BBC řekl, že podle něj problémem labouristů ve volbách „nebyla vlastně strana“.

Důvěra Starmerovi klesla i mezi nejvěrnějšími poslanci. „Panuje shoda, že premiér nás nemůže vést v příštích všeobecných volbách,“ řekl jeden z představitelů strany ve vládě. „Pro labouristy a Starmera to byla rána,“ sdělil další obvykle loajální poslanec.

Strana Reform UK získala 398 křesel, konzervativci 256, labouristé 253, liberálové 249, zelení 51 a nezávislí 22. Reformisty tak voliči katapultovali do čela z původních dvou křesel. Labouristé o polovinu zastupitelů přišli a těžce krvácejí i konzervativci.

Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)
Britský premiér Keir Starmer (22. dubna 2025)
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje na získání svého prvního poslaneckého mandátu. (5. července 2024)
Britský premiér Keir Starmer (16. března 2026)
7 fotografií

Britská média označují volby za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení.

Starmer se dva roky po nástupu do úřadu potýká s velkou nepopularitou – mimo jiné i kvůli rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Průběžné výsledky britských voleb do obecních zastupitelstev v Anglii. (8. května 2026)

Farage hovoří o historické změně

Šéf protiimigrační Reform UK Farage označil výsledky anglických voleb za historickou změnu. Dokazují podle něj, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. To nejlepší podle něj ještě přijde.

„Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP médiím na předměstí Londýna.

Heslem kampaně strany Reform UK v těchto volbách bylo volit je, aby se zbavili Keira Starmera.

Labouristická strana ztratila značnou část podpory v mnoha obvodech, které dosud oznámily výsledky – včetně tradičních bašt v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie i v některých částech Londýna. Z jejích ztrát těží zejména Reform UK vedená zastáncem brexitu Faragem.

„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters uznávaný britský analytik pro průzkum veřejného mínění John Curtice.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.