Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

Starmer prohlásil, že „to nevzdá“, i poté co předběžné výsledky ukázaly ztráty labouristů a zisky reformistů. Podle poslanců a zastupitelů Labouristické strany to byl nicméně právě premiér, proč se lidé od labouristů odvrátili.
Místní předseda strany v Hullu Daren Hale BBC řekl, že podle něj problémem labouristů ve volbách „nebyla vlastně strana“.
Důvěra Starmerovi klesla i mezi nejvěrnějšími poslanci. „Panuje shoda, že premiér nás nemůže vést v příštích všeobecných volbách,“ řekl jeden z představitelů strany ve vládě. „Pro labouristy a Starmera to byla rána,“ sdělil další obvykle loajální poslanec.
Strana Reform UK získala 398 křesel, konzervativci 256, labouristé 253, liberálové 249, zelení 51 a nezávislí 22. Reformisty tak voliči katapultovali do čela z původních dvou křesel. Labouristé o polovinu zastupitelů přišli a těžce krvácejí i konzervativci.
Britská média označují volby za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení.
Starmer se dva roky po nástupu do úřadu potýká s velkou nepopularitou – mimo jiné i kvůli rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Farage hovoří o historické změně
Šéf protiimigrační Reform UK Farage označil výsledky anglických voleb za historickou změnu. Dokazují podle něj, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. To nejlepší podle něj ještě přijde.
„Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP médiím na předměstí Londýna.
Heslem kampaně strany Reform UK v těchto volbách bylo volit je, aby se zbavili Keira Starmera.
Labouristická strana ztratila značnou část podpory v mnoha obvodech, které dosud oznámily výsledky – včetně tradičních bašt v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie i v některých částech Londýna. Z jejích ztrát těží zejména Reform UK vedená zastáncem brexitu Faragem.
„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters uznávaný britský analytik pro průzkum veřejného mínění John Curtice.