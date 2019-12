Britští poslanci chtějí, aby při brexitu odbíjel znovu Big Ben

Londýn Více než pět desítek nově zvolených britských poslanců se podepsalo pod iniciativu, jejímž cílem je, aby odchod Británie z Evropské unie doprovodilo odbíjení zvonu Big Ben. Informoval o tom list The Daily Telegraph. Asi nejznámější britský zvon v současnosti pravidelně nezvoní kvůli opravám Alžbětiny věže londýnské Westminsterského paláce, ve které visí. Británie podle všeho Evropskou unii opustí na konci ledna příštího roku.

Skupina poslanců vedená Markem Francoisem, který je jedním z předních příznivců odchodu Británie z EU, předložila návrh, aby se Velký zvon běžně známý jako Big Ben, 31. ledna ve 23:00 místního času (o půlnoci SEČ) rozezněl, a symbolicky tak zakončil členství Británie v Evropské unii.



Alžbětina věž Westminsterského paláce, ve kterém sídlí britský parlament, v současnosti prochází nákladnou rekonstrukcí. Vestavuje se do ní výtah a opravuje se i ciferník hodin. Pravidelně přestal Velký zvon, který je starý více než 160 let a váží přes 13 tun, odbíjet z bezpečnostních důvodů: pro dělníky pracující na věži by byly rány příliš hlasité a mohly by jim poškodit sluch. Mimořádně se Big Ben rozezní například na Nový rok.

Skupina poslanců kolem Francoise chce svou iniciativou zvrátit rozhodnutí bývalého předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa, který na počátku letošního roku odmítl, aby Big Ben při brexitu - tehdy ještě plánovaném na 29. března - odbíjel.

Po vítězství konzervativců premiéra Borise Johnsona ve volbách z minulého týdne už odchodu Británie z Evropské unie nic nestojí v cestě. Dnes vláda poslancům předloží k hlasování prováděcí zákon k dohodě, kterou Johnson v říjnu vyjednal s Bruselem. Vzhledem k tomu, že konzervativci mají po volbách v Dolní sněmovně parlamentu pohodlnou většinu, očekává se, že zákon poslanci v prvním hlasování schválí. Následně norma poputuje do výborů a na počátku ledna ji zákonodárci zřejmě schválí definitivně.