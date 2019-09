Britští poslanci se obrátí na soud, když se premiér vzepře zákonu, který zřejmě oddálí brexit

Londýn/Brusel Část britských poslanců se chystá obrátit na soud v případě, že se premiér Boris Johnson vzepře zákonu, který mu ukládá požádat EU o odklad termínu brexitu do ledna příštího roku. Informoval o tom v sobotu server BBC.

Vůdce labouristů Jeremy Corbyn stanici BBC řekl, že jeho strana podpoří případné předčasné volby až ve chvíli, kdy bude zcela jasné, že ministerský předseda se zákonu podvolí a nebude už hrozit žádné riziko, že Británie opustí unii 31. října bez dohody.

Zákon, jehož cílem je zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody, schválila Dolní komora britského parlamentu ve čtvrtek. V pátek nařízení prošlo i Sněmovnou lordů a v pondělí zřejmě po podpisu královnou Alžbětou II. vstoupí v platnost. Zákon stanovuje, že premiér musí požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil. Johnson však dále trvá na tom, že Británie musí EU 31. října opustit stůj co stůj, tedy s dohodu i bez ní. Ve čtvrtek premiér řekl, že by ležel „raději mrtvý v příkopu“, než aby v Bruselu žádal o odklad brexitu.

Skupina opozičních poslanců včetně části konzervativců, kteří pomohli zákon zamezující brexitu bez dohody schválit, se nyní chystají na právní bitvu v případě, že by Johnson na unijním summitu v polovině října o odklad nepožádal. BBC ale neuvedla, kteří konkrétní poslanci za touto iniciativou stojí a jak přesně by postupovali, kdyby premiér zákon nerespektoval.

Corbyn veřejnoprávní stanici řekl, že labouristé jako strana se na soud obracet nehodlají, ačkoli prý je informován o právních krocích, které poslanci připravují. „Potřebujeme od premiéra jasné ujištění, že se podvolí zákonu schválenému parlamentem,“ uvedl šéf opozice. Podle něj jsou zároveň labouristé připravení zvednout ruku pro vypsání předčasných voleb až ve chvíli, kdy bude zcela zažehnáno riziko, že země opustí EU koncem října bez dohody.

Vláda chce předložit v Dolní komoře návrh na vypsání předčasných voleb v pondělí, opozice už ale v pátek došla k závěru, že jej nyní opět nepodpoří. Johnson tvrdí, že volby jsou nyní jedinou možnou cestou z krize.