Britští vědci chtějí cíleně nakazit dobrovolníky koronavirem. Urychlí to vývoj vakcíny, tvrdí

Londýn Vědci z britské Královské univerzity v Londýně ve spolupráci s partnery představili kontroverzní studii, při které plánují zdravé lidi záměrně nakazit koronavirem, aby mohli zkoumat dopady nemoci a urychlit tak vývoj vakcíny. Informují o tom agentury. Podle vědců půjde o první studii svého druhu na světě.

Vědci nyní hledají dobrovolníky ve věku 18 až 30 let, v dobrém zdravotním stavu a bez rizikových faktorů. V první etapě vědci infikují dobrovolníky virem SARS-CoV2 a budou zkoumat, jaké je minimální množství látky, které u pacientů vyvolá příznaky koronaviru, popisuje na svých webových stránkách Královská univerzita v Londýně (ICL). Do studie by se měly zapojit desítky nebo stovky dobrovolníků.



„Naší prioritou číslo jedna je bezpečnost dobrovolníků,“ uvedl Chris Chiu z oddělení infekčních nemocí na ICL.

Odpůrci tohoto kontroverzního přístupu studii považují za riskantní, zastánci si naopak slibují rychlejší výsledky, než přináší standardní výzkum. Britská vláda je podle informací zveřejněných agenturou AP připravena do projektu investovat 33,6 milionu liber (1,014 miliardy korun).

Partnery projektu, kteří se budou podílet i na jeho financování a na testování a léčbě, jsou kromě ICL také vládní agentura na podporu byznysu, energetiky a průmyslové strategie (BEIS), zdravotnická společnost hVIVO nebo nadace Royal Free London.



K experimentům s vakcínou na lidech záměrně vystavených infekci koronaviru se již v květnu vyjádřila Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle WHO by dobře koncipovaná studie tohoto typu mohla být přínosná při testování vakcíny, protože poznatky z testů na zvířatech nejsou plně přenositelné na lidi. Experiment může rozšířit poznatky o infekci a jejím šíření, potvrdit vliv na imunitu a zejména zajistit rychlejší dostupnost vakcíny.