Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, útočníka policie hledá

Policie dostala oznámení o střelbě kolem 16:00 místního času (22:00 SEČ). Sobota byla druhým dnem závěrečných zkoušek končícího semestru, proto byly podle vedení školy dveře do budovy technické fakulty nezamčené a střelec se dostal dovnitř.
Brett Smiley, starosta města Providence, ve kterém univerzita leží, potvrdil, že útok nepřežili minimálně dva lidé, dalších osm je v nemocnici v kritickém stavu.
„Tohle je den, u kterého doufáte, že nikdy nepřijde. A přišel,“ řekla podle agentury Reuters ředitelka univerzity Christina Paxsonová. Vedení školy podle agentury AP zprvu studentům oznámilo, že střelec již byl zadržen, později však zprávu odvolalo a vyzvalo studenty i zaměstnance, aby se ukryli.
Někteří z nich médiím popisovali, jak ihned po zaslechnutí výstřelů utíkali z budovy, další hledali nejbližší možný úkryt. Skupina studentů se ukryla pod stolem v chemické laboratoři, kde strávila asi dvě hodiny.
Zástupce šéfa policie města Providence Timothy O’Hara uvedl, že střelcem je patrně muž třicátník, který byl oblečen v černém a odešel z budovy směrem do ulice, kde se však jeho stopa ztratila. Policisté vyzvali obyvatele okolí, aby se co nejméně zdržovali ve veřejných prostorech.
„Postaráme se o to, abychom dopadli toho člověka, který způsobil tak velké utrpení tolika lidem,“ přislíbil guvernér státu Rhode Island Daniel McKee. Pátrání přitom podle policistů komplikuje předvánoční nákupní shon ve velkoměstě, kde navíc spousta lidí vyrazila v sobotu večer za zábavou. Policie podle O’Hary dostala již řadu tipů, zatím však jejich prověření k dopadení střelce nevedlo.
Na tiskové konferenci policisté také zveřejnili video, na němž podle nich podezřelý odchází z místa činu. „Někteří svědci nám řekli, že mohl mít šedou kamuflážní kuklu,“ uvedl O’Hara s tím, že to není potvrzené. „Pokud ho někdo pozná, viděl ho dříve nebo ho pozná podle chůze, samozřejmě to chceme vědět,“ dodal.
Prezident Donald Trump uvedl, že byl o střelbě informován. „Bůh žehnej obětem a jejich rodinám!“ napsal na svém profilu na sociálních sítích. Také Trump uvedl, že je útočník zadržen, to však policie stále nepotvrdila.
Brownova univerzita je jednou ze škol Ivy League, seskupení osmi prestižních univerzit, mezi které patří například i Harvard, Princeton či Yale. Na univerzitě studuje přibližně 10 tisíc studentů bakalářských a magisterských programů.
