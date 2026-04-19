Keayová bude mít přístup k Alžbětiným osobním a oficiálním dokumentům uloženým v Královském archivu, uvedl Buckinghamský palác ve svém prohlášení.
Keayová bude také moci hovořit s členy královské rodiny, přáteli královny a personálem jejího dvora.
Historička uvedla, že je pro ni možnost napsat životopis zesnulé královny ctí. Alžbětu II. popsala jako mimořádnou ženu.
„Jsem hluboce vděčná Jeho Veličenstvu králi za to, že mi svěřil tuto odpovědnost a umožnil mi přístup k jejím dokumentům. Udělám vše, co bude v mých silách, abych jejímu životu a dílu učinila zadost,“ uvedla Keayová.
Alžběta II. byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem, na trůnu strávila celých sedm desítek let.
V Evropě překonal délku vlády Alžběty II. v historii pouze francouzský král Ludvík XIV., přezdívaný král Slunce, který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy víc než 72 let.
1. srpna 2013