Do restaurace v Bruselu vjela dodávka. Srazila šest lidí, řidič ujel

Podle stanice RTBF jsou lidé, do nichž auto najelo, zraněni. Hasič Walter Derieuw řekl serveru Brussel Times, že mají jen lehká zranění a nikdo z nich nemusí do nemocnice.

Dodávka vjela do restaurace v ulici Rue Saint-Michel v blízkosti centra města před jednou hodinou, uvedla policie, jenž momentálně pátrá po pachateli. Vozidlo se kolem 15:40 podařilo najít, bylo však prázdné.

Annelies Verlinden @AnneliesVl In nauw contact met onze veiligheidsdiensten. Situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet.

„Bílá dodávka vjela do ulice se skřípějícími pneumatikami,“ uvedl muž, který seděl na terase. „Řidič jel po ulici zleva doprava a narážel do všeho, co potkal,“ dodal.

Na místě jsou záchranné služby. Policie zapojila vrtulník.

„Situace je pečlivě sledována. Děkuji záchranným službám za jejich úsilí,“ napsala belgická ministryně vnitra Annelies Verlindenová.