Plameny v ulicích, zranění. Brusel v den summitu paralyzovaly protesty

Autor: ,
  17:14aktualizováno  17:14
Tisíce farmářů ve čtvrtek v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což v belgickém hlavním městě narušilo dopravu. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.

„Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony,“ řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Brusel zachvátily protesty proti zemědělské politice EU. (18. prosince 2025)
Brusel zachvátily protesty proti zemědělské politice EU. (18. prosince 2025)
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
10 fotografií

Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky (SZP): důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP.

„Lidé mají dost norem a omezení,“ prohlásil Antoine Delefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko „nekalé soutěže“ ze strany jihoamerických zemí sdružených v uskupení Mercosur.

Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU.

Během dopoledne se do belgického hlavního města pokoušely projet desítky traktorů, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie ve čtvrtek kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.

Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer; hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca očekává nejméně 10 tisíc demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.