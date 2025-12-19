Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne

  6:34aktualizováno  6:36
Zástupci členských zemí EU se po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky. Protože tento plán vyžaduje jednomyslnost, kterou Maďarsko a Slovensko odmítalo garantovat, zvolil lídři netradiční řešení. Z finální dohody jsou tyto dva státy – společně s Českou republikou – vyjmuty.
Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...

Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem odmítli závěry schůzky, Babiš vysvětloval podobný postoj Česka Macronovi. (19. prosince 2025) | foto: Reuters

Český premiér Andrej Babiš a nizozemský premiér Dick Schoof (18. prosince 2025)
Estonský premiér Kristen Michal (18. prosince 2025)
Rumunský prezident Nicusor Dan (18. prosince 2025)
Irský premiér Micheal Martin (18. prosince 2025)
Za obří úvěr bude tedy ručit zbývajících 24 států. Česko se tak v této konkrétní otázce ocitlo v táboře „neúčastnících se“, byť z odlišných důvodů než Budapešť či Bratislava, protože tyto dva státy podle premiéra Andreje Babiše odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. Česko je odsouhlasilo.

Půjčku by měla finálně splatit sama Ukrajina. Na rozdíl od původně zvažované reparační půjčky však zatím není zřejmé, kde Kyjev na splácení najde finance a jak vysoké budou úroky.

Nejsme jako Maďarsko, ale ručit nebudeme

Krátce po skončení jednání předstoupil před novináře premiér Babiš, aby vysvětlil postoj české delegace. Důrazně přitom odmítl, že by Česko mělo stejnou pozici jako zbylé dva státy, které odmítly ručit.

„Česká republika má jinou pozici než Maďarsko a Slovensko. Tyto dvě země de facto odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry,“ zdůraznil Babiš.

Podle premiéra je důvodem pro odmítnutí záruk snaha chránit domácí finance, což avizoval už před odletem na summit. „Říkáme jasně, že potřebujeme peníze pro naše české občany. Vláda nám nechala rozpočet, kde máme vydat asi 90 miliard a není na to krytí,“ uvedl s tím, že prioritou musí být vnitřní stabilita státu.

Babiš se také pozastavil nad načasováním pomoci v kontextu očekávaných mírových jednání. „Pokud jsme tak blízko míru, nedává mi logiku schvalovat peníze až na roky 2026 a 2027,“ kritizoval strategii Unie a dodal, že peníze by se měly čerpat primárně z ruských aktiv, ale až po definitivním utichnutí zbraní a vyřešení bezpečnostních záruk.

K osobnímu setkání s Volodymyrem Zelenským v Bruselu nedošlo. Babiš se k němu chystá, až se vyjasní otazníky kolem české muniční iniciativy.

Plán na využití zmrazených ruských aktiv ale stále není ztracený a mohl by přijít na řadu později jako doplňkový mechanismus. „Na stole jsou stále různé možnosti, včetně pozdějšího zapojení výnosů ze zmrazených aktiv,“ uvedl jeden z diplomatů blízký jednání. Celý summit trval přes 15 hodin, přičemž jen otázce financování napadené země lídři věnovali přibližně pět hodin intenzivních debat.

Moskva bere výsledek jako svůj úspěch

Rozhodnutí summitu o bezúročné půjčce pro Kyjev následně potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. „Z Evropy to Putinovi vysílá jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva si necháme zmrazená, dokud Rusko nezaplatí Ukrajině reparace,“ dodal.

Přední ruský vyjednávač pro Ukrajinu Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic (RFPI), označil výsledek summitu za „vážnou ránu pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou“. „Hlasy rozumu v EU zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny,“ uvedl Dmitrijev na síti X s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Jak si Masarykův nástupce vyjednal podporu. 90 let od volby Edvarda Beneše československým prezidentem

Karel Oliva

