16. září 2026 19:06, aktualizováno 19:06
Skryté poklady Buckinghamského paláce. Podívejte se, co vše rekonstrukce odhalila
Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod podlahami a ve zdech řadu předmětů z minulých desetiletí. Našli staré boty, krabičky od cigaret, sázkové tikety, noviny z roku 1889 i program recepce pro Alžbětu II. Co vše palác skrýval, si prohlédněte ve výběru fotografií.
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