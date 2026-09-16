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Skryté poklady Buckinghamského paláce. Podívejte se, co vše rekonstrukce odhalila

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  19:06aktualizováno  19:06
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Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod...

Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod podlahami a ve zdech řadu předmětů z minulých desetiletí. Našli staré boty, krabičky od cigaret, sázkové tikety, noviny z roku 1889 i program recepce pro Alžbětu II. Co vše palác skrýval, si prohlédněte ve výběru fotografií. | foto: Profimedia.cz

Mezi předměty se skrývala například sada šesti vánočních přání.
Útržek Evening Standardu z 27. listopadu 1889 zase připomněl tehdejší kulturní...
Součástí nálezů z rekonstrukce Buckinghamského paláce je i stará dřevěná...
Strojopisný program diplomatické recepce v Buckinghamském paláci ze 17....
12 fotografií
Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod podlahami a ve zdech řadu předmětů z minulých desetiletí. Našli staré boty, krabičky od cigaret, sázkové tikety, noviny z roku 1889 i program recepce pro Alžbětu II. Co vše palác skrýval, si prohlédněte ve výběru fotografií.

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