‚Buď budou páté volby, nebo vláda jednoty.‘ Izrael čeká změna premiéra, Netanjahua zřejmě vystřídá Bennett

JERUZALÉM/PRAHA V Izraeli se formuje široká koaliční vláda, jejímž cílem je politicky vyšachovat dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua. Vést by ji mohl pravicově konzervativní politik Naftali Bennett, jehož s „Bibim“ váže bohatá historie politická i osobní.

Izrael nejspíš čeká po 12 letech změna. Benjamin Netanjahu, v politických kruzích zvaný Bibi, totiž s nejvyšší pravděpodobností nebude stát v čele příští vlády. Do čela kabinetu národní jednoty by teď chtěl na poslední chvíli usednout jeho bývalý personální šéf a několikanásobný ministr Naftali Bennett z pravicově konzervativní strany Pravice (Jamina).



„Oznamuji, že mám v úmyslu ze všech sil pracovat na vytvoření vlády jednoty s Jairem Lapidem, předsedou (strany) Ješ Atid,“ uvedl Bennett v nedělním televizním vystoupení. „Buď budou páté volby, nebo vláda jednoty,“ dodal šéf strany, která má v současném Knesetu (parlamentu) pouze sedm křesel, je však klíčová pro sestavení koaliční vlády.

Času má málo. Pokud Bennett vládu nesestaví do zítřka, dojde na již páté předčasné volby za posledních 2,5 roku.

Součástí překlenovací vlády by kromě Jaminy a středové Ješ Atid měli být také levicoví labouristé a progresivní liberálové z hnutí Merec. Kabinet by měla podporovat i arabská strana Ra’am, která prosazuje vznik palestinského státu s Východním Jeruzalémem coby hlavním městem. Dohromady by koalice měla mít těsnou většinu, stále však není jisté, jak velkou. Přinejmenším jeden poslanec Bennettovy Jaminy, Amichai Chikli, totiž účast v ní už vyloučil.

Premiér Netanjahu potenciální kabinet označil za levicový a „nebezpečný pro budoucnost Izraele“. Bennett je podle něj zrádcem izraelské pravice, jehož „hodnoty nestojí ani za zlámanou grešli“. „V Izraeli není jediná osoba,“ vzkázal Netanjahu svému potenciálnímu nástupci, „která by tě volila, kdyby věděla, co potom uděláš – možná s výjimkou tebe.“

Šanci na sestavení koaliční vlády po březnových předčasných volbách dostal i sám Netanjahu. Ve stanoveném termínu však neuspěl. Jako další byl coby lídr druhé nejsilnější strany pověřen Jair Lapid. Vyjednávání však přerušila eskalace izraelsko-palestinského konfliktu v polovině května. Zhoršení bezpečnostní situace podle komentátorů přineslo politické body Netanjahuovi. Nyní je však řešení patové situace znovu na stole.

Staří známí

Naftaliho Bennetta a Benjamina Netanjahua váže dlouhá historie. Bývalý podnikatel a milionář Bennett se do politiky poprvé dostal v roce 2006 jako Netanjahuův personální šéf. Na starosti měl mimo jiné tým, jenž připravil Netanjahuovu reformu školství. Následně dva roky (2010–2012) vedl organizaci Ješa, která podporuje židovské osady v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Bennett je známým zastáncem jeho anexe Izraelem – a to i přesto, že se podle Palestinců jedná o okupaci.

Na vlastní politickou dráhu se Bennett vydal v roce 2012, kdy převzal ortodoxně židovskou stranu Židovský domov, jež tehdy skomírala na jednotkách procent. V jejím čele se stal o rok později poprvé ministrem Netanjahuovy vlády – zpočátku řídil školství, následně převzal ministerstvo náboženství. Následovala dlouhá série ministerských postů – bývalý byznysmen postupně řídil resorty diaspory, školství a konečně i obrany.

Zejména v poslední funkci čelil několika kontroverzím spojeným se svými výroky na adresu takzvaného dvoustátního řešení izraelské otázky – jinými slovy plánu vytvořit nezávislý palestinský stát s centrem ve Východním Jeruzalémě. Podle Bennetta by mělo takové řešení katastrofální následky.

„Rozdrtit Hamás“

Tvrdý postup šéf Jaminy historicky zastává vůči radikálním islamistickým organizacím. Palestinské hnutí Hamás by podle něj mělo být „rozdrceno ze vzduchu“, popřípadě zlikvidováno „cílenými atentáty“ na jeho špičky. Jeho profil nekompromisního jestřába posiluje i osobní zkušenost – politik a byznysmen je totiž bývalým členem izraelských speciálních jednotek, v jejichž řadách podnikal mise mimo jiné proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh.

Jakkoli Bennett sloužil v Netanjahuových kabinetech sedm let, jejich vztahy byly popisovány jako napjaté. Příznačné bylo, že jeho strana nebyla během pandemie přizvána do „Bibiho“ vlády jednoty, jakkoli k ní měla ideologicky blízko. Někteří komentátoři to dokonce považovali za znak Netanjahuova „pohrdání“ Bennettem a jeho konzervativní stranou s příliš malým volebním potenciálem.

Politická rivalita je o to pikantnější, že byly doby, kdy k sobě Netanjahu s Bennettem měli lidsky poměrně blízko. Bennett mimo jiné pojmenoval svého nejstaršího syna po premiérově bratrovi Jonim, jenž zahynul v roce 1976 při elitní vojenské operaci v ugandském Entebbe.