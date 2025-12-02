„Jsme tady proto, že maďarská vláda nám chce zlomit vaz. Budapešť nepadne na kolena a zachová si svoji autonomii, protože svoboda města je svoboda nás všech,“ prohlásil v pondělí večer na demonstraci starosta maďarské metropole Karácsony, který je dlouhodobým Orbánovým kritikem. Varoval také, že město nebude mít v lednu na platy zaměstnanců ani na veřejnou dopravu.
Vláda ale slíbila, že dá Budapešti peníze, pokud město oficiálně vyhlásí insolvenci, což jeho starosta odmítá. „Pokud by se Budapešť dostala do insolvence, vláda by zajistila nepřetržitý provoz nejdůležitějších městských služeb. Vedle každodenních veřejných služeb se to týká zejména budapešťské veřejné dopravy,“ řekl v pondělí krátce před demonstrací šéf kanceláře premiéra Gergely Gulyás.
Karácsony, který Budapešť vede od roku 2019, se do střetu s Orbánem dostal letos také kvůli tomu, že koncem června podpořil konání 30. ročníku pochodu hrdosti komunity LGBT+ navzdory tomu, že ho policie zakázala.
Parlament totiž letos v březnu schválil novelu zákona o shromažďování, která zakazuje pořádat shromáždění porušující právní předpisy o ochraně dětí; podle nich se nesmí šířit mezi lidmi mladšími 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu.