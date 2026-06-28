OBRAZEM: Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

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Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský pochod hrdosti. Loni ho předchozí administrativa zakázala, i tak se uskutečnil. Letos pochodovaly desetitisíce lidí znovu. Na několika místech protestovali křesťané a nacionalisté. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...
Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...
Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...
Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...
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Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav pádu nenáviděného premiéra.

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