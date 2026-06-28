28. června 2026 9:20
OBRAZEM: Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti
Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav pádu nenáviděného premiéra.
Mohlo by vás zajímat
Safespace
Do vzduchu nemůže víc než polovina F-35, odhalil audit. Náprava má stát 290 miliard
Premium
Úhel pohledu
Konec placení navíc. Hlavní argumenty pro televizní a rozhlasové poplatky lze snadno vyvrátit
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...