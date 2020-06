Polsko si zvolí prezidenta. Duda usiluje o znovuzvolení, konzervativce chce ohrozit liberál z Varšavy

VARŠAVA/PRAHA Spíš než skutečným soubojem budou nedělní polské prezidentské volby zahřívací přípravou na bitvu, která se odehraje 12. července. Scénář tu píší preference kandidátů, které odrážejí situaci v polské politice a společnosti. O znovuzvolení se uchází současný prezident Andrzej Duda, spojenec vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Proti němu stojí varšavský primátor Rafal Trzaskowski, kandidát nejsilnějšího opozičního uskupení, liberální Občanské platformy (OP).

Tento scénář by mohl změnit jedině nadpoloviční zisk některého z kandidátů v prvním kole. Zdá se to ale být spíš teoretická možnost, průzkumy dávají Dudovi zhruba čtyřicetiprocentní šance, prefence Trzaskowského se pohybují kolem třiceti procent.



Desetiprocentní výsledek předpovídají sondáže Szymonu Holowniovi, televiznímu moderátorovi a publicistovi podporujícímu liberální křídlo katolické církve.

Jednocifernými kandidáty jsou Robert Biedroń (44), který se v katolickém Polsku hlásí k homosexuální orientaci, utrakatolický poslanec Krzysztof Bosak (38), který reprezentuje jedinou polskou euroskeptickou stranu Konfederace, a šéf lidovců Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (38).

Oběma hlavním soupeřům je shodně 48 let – a ve druhém kole jim průzkumy přisuzují 48 procent hlasů. To je ale jediné, co je spojuje. Duda byl poslancem a europoslancem, v minulých prezidentských volbách v květnu 2015 porazil dosavadní hlavu státu Bronislawa Komorowského.

Dudovi voliči vesměs vyznávají konzervativní hodnoty a životní jistoty. Duda klade důraz na sociální témata, např. na zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Vymezuje se vůči LGBT komunitě, i když tady spíš využívá postojů protikandidáta, který menšiny veřejně hájí. Dalšími důležitými Dudovými tématy jsou vlastenectví, státnost a bezpečnost.

Trzaskowski láká spíše městské voliče. Syn známého skladatele a pianisty je profesionálním politikem, vyšlým z univerzit a evropských neziskových organizací. Vystudoval diplomacii a má za sebou i zkušenost na postu ministra pro digitalizaci a náměstka ministra zahraničí. V roce 2018 porazil kandidáta PiS a stal se varšavským primátorem.

Do kampaně Trzaskowski naskočil dodatečně až v polovině května, když se vzdala kandidatury nevýrazná Małgorzata Kidawa-Błońská. Přitom na post hlavy státu chtěl kandidovat až za pět let, kvůli nevydařeným krokům vlády při koronavirové krizi ale prý změnil názor.

Dudu podpořil Trump

Stávající prezident se ve středu setkal ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který slíbil přesunout do Polska část vojáků, jež USA plánují stáhnout z Německa. „Nikdy jsme si nebyli s Polskem tak blízcí jako teď,“ řekl Trump, kterého na schůzce doprovázeli viceprezident Mike Pence a ministr zahraničí Mike Pompeo.

Američané stahují na devět tisíc příslušníků ozbrojených sil kvůli tomu, že Německo dává na obranu méně než dvě procenta HDP. Polsko tuto podmínku NATO plní. Počet vojáků, kteří by se přesunuli do Polska, sice Trump neupřesnil, spekuluje se ale o tisícovce mužů. Tím by počet amerických vojáků v Polsku dosáhl 5500 s tím, že Polsko by platilo náklady.

Po setkání v Bílém domě je tato vize, kterou jako bezpečnostní záruku před Ruskem schvaluje velká část Poláků, o velký kus blíže uskutečnění a Dudovi zřejmě pomůže i ve volbách.