Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal

Dále soud Le Penovou odsoudil ke čtyřem rokům odnětí svobody, z toho dvěma podmíněně. Ta se proti rozsudku odvolala. Proces má trvat do 12. února, rozsudek se očekává v létě.
Prokuratura obvinila bývalou vůdkyni strany Národní sdružení (RN) a dalších přibližně 20 lidí, že mezi lety 2004 a 2016 vypláceli zaměstnancům RN peníze určené na financování asistentů EP. Podle AFP stanovil soud konečnou škodu na 3,2 milionu eur (přes 77 milionů Kč).
Kromě Le Penové bylo shledáno vinnými ze zpronevěry evropských fondů osm dalších členů strany a 12 parlamentních asistentů. Bývalé šéfce RN uložil soud vedle zákazu kandidovat také pokutu ve výši 100 tisíc eur (přibližně 2,4 milionu Kč). Kromě Le Penové se proti rozhodnutí soudu odvolalo 11 dalších lidí a také samotné RN.
Aby se Le Penová mohla účastnit prezidentských voleb, musí soud zrušit nebo zkrátit uložený zákaz kandidatury. Ten začal na rozdíl od ostatních trestů platit ihned po vynesení rozsudku. Pařížský soud uvedl, že projednání případu urychlí a rozsudek vynese co nejdříve. Le Penová totiž stojí před soudem v době, kdy má RN navrch a průzkum z minulého listopadu poprvé předpověděl vítězství lídra RN nad všemi potenciálními soupeři. V případě, že soud potvrdí zákaz kandidatury Le Penové, na její místo pravděpodobně nastoupí současný šéf RN Jordan Bardella. Tomu se podle AFP už podařilo Le Penovou zastínit.