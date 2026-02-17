„Chci, aby byl jeden z největších,“ svěřil se Donald Trump novinářům na konci ledna. „My jsme největší, nejsilnější národ. Chci, aby byl taky největší,“ odpověděl na otázky o plánovaném Vítězném oblouku. Washingtonu podobný oblouk podle Trumpa citelně chybí, protože podobnou památku má 57 metropolí na celém světě.
Plány na výstavbu impozantního památníku ve Washingtonu, D.C. přednesl už loni na podzim, v lednu na sociálních sítích zveřejnil tři návrhy na jeho podobu.
Podle nich má zřejmě nový název, místo Vítězného oblouku je to oblouk Nezávislosti.
Dech však vyráží jeho plánovaná výška. Největší triumfální oblouk světa má mít symbolických 250 stop, aby nejlépe uctil 250. výročí vyhlášení nezávislosti 4. července 1776. To je v přepočtu 76 metrů. Pro srovnání – Bílý dům je vysoký přibližně 21 metrů a Lincolnův památník asi 30 metrů.
Trump v rozhovoru s novináři na palubě Air Force One řekl, že oblouk bude „nejkrásnější na světě“, ale výšku stavby nepotvrdil, uvádí Fox News. Jen řekl, že výška oblouku by byla „vhodná pro dané místo“.
Trump: We're considering an arc. It's like Arc de Triomphe in Paris. We're the only major city doesn’t have one.— Acyn (@Acyn) February 1, 2026
Reporter: 250 ft?
Trump: I'd like it to be the biggest one of all. We're the biggest, most powerful nation. I'd like it to be the biggest one. pic.twitter.com/zNwTdEIreB
Památník připomínající Vítězný oblouk v Paříži má mít osmimetrový podstavec, na něm bude stát padesátimetrový oblouk v klasicistním stylu a na vrchu má být 18metrová pozlacená socha okřídlené ženy s odkazem na sochu Svobody. Všechny verze návrhu mají stejný nápis na horní části – „The Independence Arch“, tedy oblouk Nezávislosti.
Bílý dům plánovanou výšku monumentu nepotvrdil. Jen ve vyjádření pro Fox News Digital uvedl, že památník představuje klíčovou součást Trumpova odkazu a jeho vize před blížícím se 250. výročím založení Spojených států.
Vyrůst má na druhém břehu řeky Potomac, než leží Bílý dům nebo Kapitol, na začátku Arlingtonského mostu, kde je velký kruhový objezd. To je zároveň přibližovací koridor pro lety ze severu na letiště Ronalda Reagana, které je na pravém břehu řeky Potomac.
„A to může znamenat komplikace pro leteckou dopravu. V okruhu pěti kilometrů kolem letiště se musí Federálnímu úřadu pro letectví hlásit všechny stavby, které budou mít nad 60 metrů. A protože stavba má mít 76 metrů, tak by přistávající letadla byla jen 80 metrů od vršku oblouku.“ uvádí americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.
Oblouk Nezávislosti by také zastínil pohled z Arlingtonského hřbitova, jednoho z národních symbolů, směrem k Lincolnovu památníku. Dosud je vidět Arlingtonský most, který má také symbolický význam. Funguje jako spojnice mezi severem a jihem, tedy mezi památníkem Abrahama Lincolna a domem generála Roberta Edwarda Lee, který věnoval své rozsáhlé pozemky na vybudování největšího vojenského hřbitova ve Spojených státech.