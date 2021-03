Bude se pokračovat s Matovičem, nebo bez něho? Slovenská koalice se točí v kruhu

Bratislava Dohoda na ukončení slovenské vládní krize se rodí těžko. I když stávající čtyři vládní strany prohlašují, že nechtějí předčasné volby, nedůvěra mezi nimi se prohlubuje.

Bude se pokračovat s Igorem Matovičem, anebo bez něho? Tato klíčová otázka se nyní zdá být hlavním kamenem úrazu bránícím ukončení vládní krize na Slovensku, která vypukla přesně před třemi týdny.

Dosavadní premiér a předseda hnutí Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Matovič koncem minulého týdne naznačil připravenost odejít z čela vlády, aby zachránil koalici. Podle všeho by ale rád seděl i v té nové, a to sice jako vicepremiér pro boj s korupcí. Jednalo by se o úplně novou pozici, navíc téma očisty veřejného života bylo před rokem hlavním důvodem pro Matovičův úspěch v parlamentních volbách.

V názorech na možné setrvání úřadujícího premiéra v rekonstruované vládě se ovšem názory stávajících koaličních partnerů OĽaNO rozcházejí. Například představitelé nejmenší vládní strany, Za ľudí, to nechtějí předem vyloučit. Poukazují na to, že Matovič získal ve volbách silný mandát, což prý nelze ignorovat.



Kategoricky proti je ale šéf pravicově-liberální strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík, jenž teprve v pondělí rezignoval jako vicepremiér a ministr hospodářství. „Jestliže se přesune z postu předsedy vlády na post místopředsedy vlády a předsedou vlády bude zároveň jeho nejbližší stranický kolega, tak to za žádnou velkou věc nepovažujeme,“ uvedl pro slovenský Denník N. Dodal, že pokud by byl Matovič znovu ve vládě, chce se i on vrátit jako ministr hospodářství.

Šéfovi liberálů také vadí, že Matovič podmiňuje pokračování koalice požadavkem, aby se SaS vzdala jednoho z dosavadních ministerstev. Nejenom premiér, ale i jiní představitelé OĽaNO to odůvodňují tím, že SaS prý byla ve vládě zastoupena nadprůměrně, když vedla tři ministerstva. Ze strany Matovičova hnutí se prý jednalo o projev dobré vůle, protože na základě jejího loňského volebního výsledku ve výši 6,2 procenta hlasů měly údajně SaS připadnout pouze dva resorty.

Liberálové ale trvají na tom, že počet ministerstev i jejich rozdělení by měly zůstat v případné obnovené vládě beze změny. Aby zvýšili tlak na ukončení vládní krize, rezignovali včera i zbývající ministři za SaS, šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok a ministr školství Branislav Gröhling.



Celkem tak už za uplynulé tři týdny opustilo vládu šest členů. První byl ministr zdravotnictví Marek Krajčí, jenž podal demisi v první řadě kvůli dlouhodobé kritice práce jeho ministerstva během koronavirové pandemie. Koaliční partneři Matovičova hnutí ovšem požadovali Krajčího hlavu i proto, že tlačil na to, aby se na Slovensku začalo očkovat ruskou vakcínou Sputnik V, ačkoli nebylo její použití dosud schváleno Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Prezidentka vyjádřila Matovičovi nedůvěru

Velmi výrazně se do pokračující vládní krize vložila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Když přijímala v úterý demisi ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové a dosavadního vicepremiéra Richarda Sulíka, veřejně vyzvala Matoviče, aby se vzdal funkce. „Je nevyhnutelné, aby premiér svou demisí umožnil uzavření dohody koaličních partnerů na rekonstrukci vlády,“ uvedla Čaputová. Dodala, že postavení žádného člověka není a nesmí být důležitější, než jaký je zájem celé země a jejích občanů.



„Tři týdny jednání bez výsledku, a to všechno před kulisami přeplněných nemocnic, vyčerpaných zdravotníků a lidí zápasících o život, zdraví a vlastní důstojnost, je neohleduplné,“ kárala prezidentka premiéra.

Všeobecně se očekává, že pokusy o záchranu koalice budou pokračovat až do konce týdne. Pokud do té doby nebude jasno, plánuje z kabinetu odejít i další vicepremiérka, šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Tím by zbytkový Matovičův kabinet přišel o většinu v Národní radě. V takovémto případě chce koalici opustit i druhá nejsilnější strana, populistické hnutí Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára. „Předstoupím před lidi a řeknu jim, že se tohoto cirkusu nechci účastnit a že odcházím. Nebudu lidem lhát, řeknu, abychom šli do předčasných voleb,“ uvedl Kollár.