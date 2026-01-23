Budeme mluvit o území, řekl Zelenskyj. Odevzdejte Donbas, zopakoval Kreml

Autor:
  11:47
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Zabí se bude mluvit o územních otázkách, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něho dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení jakékoliv dohody o ukončení války na Ukrajině je odchod ukrajinských sil z východoukrajinského Donbasu.

Válka na Ukrajině

„Donbas je klíčovou záležitostí. Bude se o ní jednat dnes a zítra v podobě, jakou tři strany v Abú Zabí uznají za vhodnou,“ uvedl Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)
Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na výroční konferenci Vladimira Putina. (19. prosince 2025)
Speciální vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner přichází na jednání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. (22. ledna 2026)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)
20 fotografií

Třístranná jednání v metropoli Spojených arabských emirátů se uskuteční krátce po několikahodinové schůzce vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a jeho poradci. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po ní nad ránem řekl, že bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný.

„Dobře známým ruským stanoviskem je to, že ukrajinské ozbrojené síly musí opustit území Donbasu, musí se z něho stáhnout. To je velmi důležitá podmínka,“ řekl později Putinův mluvčí Peskov. Bez dalších podrobností dodal, že existují také další body, které je třeba projednat.

Rusko celoplošnou invazi na Ukrajinu vede od února 2022. Trumpova administrativa se snaží nejhorší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války ukončit. Překážkou v tom jsou zejména ruské požadavky týkající se Donbasu. Moskva ho chce získat celý, včetně částí, které její vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.

Součástí urovnání konfliktu mají být bezpečnostní záruky poskytnuté Spojenými státy Ukrajině. „Hlavní dohoda o bezpečnostních garancích je hotová,“ řekl také Zelenskyj a dodal, že čeká, až Trump určí místo a termín jejího podpisu. Tento dokument podle něho budou muset schválit americký Kongres a ukrajinský parlament.

