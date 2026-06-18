Budeme podnikat rozsáhlé útoky na Ukrajině, řekl Lavrov po úderu na Moskvu

Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
„Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.
Ukrajina v noci už podruhé tento týden zasáhla rafinerii v jihovýchodní části Moskvy. Nejmenované zdroje agentury Reuters potvrdily, že v ní drony způsobily značné škody.
Protivzdušná obrana podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz všech velkých moskevských letišť byl z bezpečnostních důvodů přerušen.
Údery na Moskvu mají lidem v Rusku ukázat, že za válku je zodpovědný pouze ruský prezident Vladimir Putin, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Tuto válku nechceme, nikdy jsme ji nechtěli. Ale pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva,“ dodal prezident země, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.