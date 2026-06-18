Budeme podnikat rozsáhlé útoky na Ukrajině, řekl Lavrov po úderu na Moskvu

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  16:18aktualizováno  16:18
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Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina v noci podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání prezidenta Vladimira...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání prezidenta Vladimira Putina s tanzanskou prezidentkou Samiou Suluhu Hassanovou v Moskvě. (3. června 2026) | foto: Ramil SitdikovReuters

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
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Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.

„Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.

Ukrajina v noci už podruhé tento týden zasáhla rafinerii v jihovýchodní části Moskvy. Nejmenované zdroje agentury Reuters potvrdily, že v ní drony způsobily značné škody.

Protivzdušná obrana podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz všech velkých moskevských letišť byl z bezpečnostních důvodů přerušen.

Údery na Moskvu mají lidem v Rusku ukázat, že za válku je zodpovědný pouze ruský prezident Vladimir Putin, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Tuto válku nechceme, nikdy jsme ji nechtěli. Ale pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva,“ dodal prezident země, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.

Válka na Ukrajině

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