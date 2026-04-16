Magyar, jehož strana Tisza získala v neděli ve volbách ústavní většinu, čímž ukončila 16 let Orbánovy vlády, si za své sídlo chce vybrat jednu z ministerských budov v blízkosti parlamentu v pešťské části metropole. Už před volbami uváděl, že klášter, který je stále ještě obehnán stavebním plotem, zpřístupní veřejnosti.
Ve středu Magyar zveřejnil video ze své návštěvy Sándorova paláce, rezidence maďarského prezidenta Tamáse Sulyoka. V tu chvíli se totiž na balkoně karmelitánského kláštera stojícího vedle nacházel také Orbán.
„Absolutní kino,“ zvedl Magyar ruce a zažertoval při pohledu na něj. „Život je nejlepší režisér. Když mě prezident provázel po své pracovně, kterou brzy opustí, povšiml jsem si odstupujícího premiéra,“ poznamenal a ironicky se zeptal svých příznivců, co asi Orbán tak soustředěně čte: svůj rezignační projev, sportovní zprávy, nebo vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa?
Magyar po jednání s Sulyokem oznámil, že hlava státu ho pověří sestavením nové vlády. Prezidentovi řekl, že po sestavení vlády očekává jeho rezignaci a že pokud funkci dobrovolně neopustí, využije Tisza svůj mandát k příslušné změně ústavy. Podle Magyara slíbil Sulyok zvážit vznesené argumenty.
Klášter na budínském Hradním vrchu v tehdy samostatném Budíně nechal v roce 1784 zrušit císař a uherský i český král Josef II. a budova později sloužila jako divadlo. Barokní stavbu, která je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nakonec v roce 2014 získal úřad premiéra Orbána, který ji nechal rozsáhle přestavět za zhruba 21 miliard forintů (1,4 miliardy Kč).
Přestavba vyvolala rozsáhlou kritiku a nesouhlas vyslovili i památkáři. Orbán v klášteře sídlí od ledna 2019, kdy tam přenesl svůj úřad z parlamentu.
Karmelitánský klášter (zeleně), Sándorův palác (červeně)
