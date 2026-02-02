Jméno 52leté Mette-Marit, manželky norského korunního prince Haakona, se ve spisech objevuje nejméně tisíckrát. Obsah a tón korespondence z let 2011 až 2014, zveřejněné o víkendu v tisku, svědčí o jisté formě spiklenectví.
Mette-Marit se v e-mailech Epsteina ptá, zda je nevhodné, aby matka navrhla jako tapetu pro svého 15letého syna obrázek dvou nahých žen se surfy. Když Epstein v roce 2012 uvedl, že odjel do Paříže najít si manželku, odpověděla mu, že Paříž je dobrá pro cizoložství a že lepší ženy jsou ze Skandinávie. Epsteinovi také psala, že je velmi okouzlující.
„Za své činy musí nést zodpovědnost pouze Jeffrey Epstein. Udělala jsem chybu v úsudku a hluboce lituji, že jsem s ním měla jakýkoli kontakt. Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka,“ uvedla v prohlášení zveřejněném královským palácem, když se věc objevila v médiích.
Mette-Marit ale sexuálnímu delikventovi v roce 2011 napsala, že si jej na internetu vyhledala a že to na ni neudělalo moc dobrý dojem. Větu pak zakončila smajlíkem, aniž bylo jasné, na co přesně naráží. V lednu 2012 také se svou přítelkyní strávila čtyři dny v Epsteinově domě ve floridském Palm Beach. Kontakty s ním ukončila v roce 2014, protože měla pocit, že se Epstein snaží využít své vazby s korunní princeznou k získání výhod u jiných lidí.
„Vypadá to téměř tak, jako by byli blízcí přátelé. Korunní princezna nikdy není soukromou osobou. V každém případě to ukazuje nedostatek rozeznávacích schopností a selhání všech bezpečnostních pojistek kolem ní,“ řekl odborník na norskou královskou rodinu Ole-Jörgen Schulsrud-Hansen. Zároveň ale zdůrazňuje, že kontext, v němž tyto zprávy vznikly, není znám.
V úterý v Oslu začíná proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Höibym, který se narodil z jiného vztahu před jejím sňatkem s Haakonem. Devětadvacetiletý Marius čelí 38 obviněním, včetně čtyř znásilnění a násilí na svých bývalých partnerkách. Podle webu stanice BBC mu za to může hrozit více než deset let vězení. Jeho matka ani jeho nevlastní otec se slyšení nezúčastní.
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.