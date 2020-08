Česká stopa v tragédií zasaženém Bejrútu i Hirošimě? Budovy, které odolaly zkáze

Praha Po mohutné úterní explozi v centru Bejrútu, která poničila značnou část města, začali mnozí připodobňovat zkázu k dopadu jaderné bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Může za tím stát jak vizuální stránka exploze, tak překvapivá síla samotného výbuchu. Našla by se však ještě minimálně jedna souvislost: při obou explozích blízko epicentra stála budova, na které zanechali svou stopu Češi.

Při sledování fotografií z místa bejrútského neštěstí zaujala snad každého velká kvádrovitá budova, která stála velmi blízko epicentra výbuchu. Jedná se o obrovské silo dodávající obilí celé zemi. V roce 1967 ho postavili pardubičtí dělníci z tehdejšího národního podniku Průmstav, jak upozornil ve čtvrtečním vydání deník Právo.



„Hned mi bylo jasné, že jde o ten přístav. Bylo mi jasné, že silo musí být poškozeno, ale že to bude až tak velké, to by mě nenapadlo, protože jde o velmi stabilní a pevnou konstrukci. Prakticky nezničitelnou,“ cituje deník Právo Jiřího Požára, někdejšího výrobního a později i podnikového ředitele Průmstavu.

V Hirošimě pak přežila zničující výbuch atomové bomby a stojí zde dodnes - úmyslně v poničeném stavu - budova z dílny českého architekta Jana Letzela.

Stavba v současnosti známá jako atomový dóm byla vybudována v roce 1915 a sloužila jako výstavní síň pro hirošimskou prefekturu. Poté se z ní v padesátých letech stal Hirošimský památník míru, který je jednou z nejvýraznějších památek Hirošimy a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.