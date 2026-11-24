Schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky, ke které se připojil i rakouský kancléř Christian Stocker, se v pondělí v Bratislavě konala krátce poté, co se v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu.
Tusk na ní podle agentury PAP uvedl, že by opravdu chtěl, aby Ukrajina byla schopná sestřelovat střely namířené proti území členských zemí Evropské unie.
„Proto vás vyzývám, abyste se připojili ke společné evropské akci, která je projevem solidarity s Polskem a celou Evropou, nejen s Ukrajinou,“ řekl v pondělí večer na jednání v Bratislavě.
Polsko od začátku ruské invaze na Ukrajinu patří navzdory některým svým sporům s Kyjevem k největším podporovatelům napadené země. Poskytuje jí vojenskou i humanitární pomoc a vzhledem ke své geografické poloze slouží jako logistické centrum pro dodávky vojenské pomoci. Česko také Ukrajině dodává vojenský materiál, Slovensko a Maďarsko to nyní odmítají.
Podle polských představitelů bylo páteční narušení polského vzdušného prostoru záměrnou provokací. „Polsko potřebuje vaši podporu,“ řekl Tusk svým kolegům ze zemí V4.
V noci na dnešek vzdušný prostor nad polským Lublinským vojvodstvím sousedícím s Ukrajinou narušil ruský nepilotovaný letoun.