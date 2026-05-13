Budu jezdit škodovkou, oznámil Magyar. Jeho superb se proslavil už v kampani

Autor: ,
  12:51aktualizováno  12:51
Nový maďarský premiér Péter Magyar dnes oznámil, že jako služební vozidlo bude používat Škodu Superb. Rovněž zopakoval, že se nemíní stěhovat do vládní rezidence.
Péter Magyar během předvolební kampaně používal vůz Škoda Superb. (12. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Jako služební vůz předsedy vlády používám modrý Škoda Superb, který je již známý z cest po zemi,“ napsal Magyar na facebooku. „Zůstávám v budínském domě, kde jsou doma mé děti,“ dodal.

Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku.

Nový parlament zvolil Magyara premiérem v sobotu. První zasedání jeho kabinetu se uskuteční dnes odpoledne v obci Pusztaszer na jihu Maďarska, která je považována za místo zrodu maďarské státnosti.

Magyarův tmavě modrý superb se již v průběhu intenzivní předvolební kampaně v Maďarsku stal jedním ze symbolů politické změny. Podle médií tvoří součást jeho dlouhodobě budované image lidového vůdce odmítajícího luxus a aroganci moci, kterou si řada Maďarů spojovala s předchozí Orbánovou érou.

Představitelé minulé vlády byli často vídáni v černých limuzínách s policejním doprovodem. Sám Orbán nejčastěji jezdil v černém Volkswagenu Multivan, využíval ale také vládní limuzíny.

