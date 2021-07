Bulharské volby podle odhadů těsně vyhrála ITN baviče Trifonova. Polepšily si prý i další dvě protestní strany

Sofia Nedělní předčasné parlamentní volby v Bulharsku podle nejnovějších odhadů těsně vyhrála protestní strana Je takový národ (ITN) baviče Slaviho Trifonova, jelikož si zajistila těsný náskok nad středopravicovým hnutím Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova.

Ve srovnání s dubnovými volbami si také polepšily další dvě protestní strany. Oficiální konečné výsledky by měly být známy do čtyř dnů, píše agentura DPA.



Lidé v Bulharsku se k volebním urnám vydali podruhé za tři měsíce. Po dubnovém hlasování ani jedna ze tří hlavních politických stran neuspěla při sestavování vlády. Zemi nyní vede přechodný kabinet.



Podle odhadů tří společností, které se věnují průzkumu veřejného mínění, získala ITN 22,8 až 24 % hlasů. Následovaly expremiérova GERB s 22,5 až 23,5 % hlasů a socialisté, jimž průzkumy přičítají zhruba 13 % hlasů. Do parlamentu by se opět mělo dostat šest stran. Nacionalisté přitom čtyřprocentní hranici nepřekonali.

„Podpora, kterou získala ITN, je úžasná, „ uvedl Trifonov na facebooku.

Podle předpovědí by ITN spolu s protikorupční formací Demokratické Bulharsko a menším hnutím „Povstaňte! BG! Mafiáni ven!“ mohla získat 112 z 240 parlamentních křesel. To by však znamenalo menšinovou vládu, která by se musela spoléhat na podporu jiných stran, například socialistů či stranu bulharských Turků DPS. Ty však ITN v minulosti označila za strany starých elit, s nimiž nechce mít nic společného. Právě z těchto důvodů přitom Trifonov v dubnu nesestavil menšinovou vládu. Konkrétní plány chce ale oznámit dnes.

Pokud se odhady potvrdí, půjde o první prohru GERB od roku 2009 a bude to znamenat konec „Borisovovy éry“, píše DPA. GERB vyhrála volby před třemi měsíci s 26 % hlasů, ale nepodařilo se jí získat koaliční partnery.

Podle prognóz odevzdalo své hlasy v nedělních volbách pouze 38 % oprávněných voličů. Analytici nízkou účast přičítají mimo jiné tomu, že se volby konaly během prázdnin a že se policie zaměřila na starou praxi kupování hlasů politickými stranami.