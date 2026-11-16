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U Bulharska se potápí nákladní loď, posádku se podařilo evakuovat

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  13:06aktualizováno  13:25
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Nákladní plavidlo BETUL 8

Nákladní plavidlo BETUL 8 | foto: Bulharská vláda

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Bulharské ministerstvo dopravy v pondělí ráno obdrželo krizový signál z potápějícího se plavidla ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Podle údajů ministerstva byly na místo vyslány záchranné lodě a helikoptéry. Všech 12 členů posádky se podařilo evakuovat.

Krizový signál Bulharsko přijalo v 9:15 místního času (8:15 SEČ) z oblasti vzdálené asi 75 kilometrů od mysu Kaliakra na severovýchodě země.

Na místo vyrazily dvě bulharské, jedna rumunská a jedna turecká loď z černomořského protiminového námořnictva (MCM Black Sea).

Kvůli monitorování situace byly k lodi vyslány také dva vrtulníky, díky kterým se podařilo evakuovat celou posádku. Její členové jsou podle ministerstva promrzlí, ale jinak v dobrém zdravotním stavu.

Helikoptéry při přezkoumání situace zjistily, že se plavidlo převrátilo. Loď má somálskou vlajku a plula z Rumunska do Egypta s téměř třemi tunami pšenice na palubě. Na místo bylo vysláno armádní plavidlo, aby zkontrolovalo, zda z nákladní lodi neuniká znečištění.

Zatím není známo, z jakého důvodu se plavidlo potápí. Bulharsko ale v poslední době opakovaně hlásí, že na lodě v oblasti útočí Rusko. Moskva od roku 2022 vede válku proti Ukrajině a ostřeluje její přístavy v Černém moři. Například na konci října zasáhly tři drony u pobřeží Bulharska nákladní loď. Dříve v říjnu se v oblasti potopila loď HS Dignity.

Kaliakra

Kaliakra

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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