Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil. „Logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace,“ uvedl nicméně premiér.
„Poslední útok na obchodní lodě v těsné blízkosti bulharských výsostných vod je zcela nepřijatelný,“ uvedl premiér. V Bulharsku bude jednat o incidentu bezpečnostní rada státu. Radev bude o situaci hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Sofia bude žádat o asistenci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem.
Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se ruská válka proti Ukrajině rozšířila i na Černé moře. „To je nepřijatelné,“ uvedla von der Leyenová, která incident odsoudila. „Stojíme na straně Bulharska a děkujeme jeho záchranářům za rychlou reakci,“ dodala.
Bulharské úřady obdržely informace o útoku krátce po půlnoci. Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. Posádku bulharské složky evakuovaly. Jednalo se o 15 lidí z Ukrajiny a Ázerbájdžánu, z nichž pět bylo zraněno. Z potopené lodi byl evakuován jeden člen posádky. Úřady neuvedly, kolik lidí bylo na této lodi.
Minulé úterý drony zaútočily na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně. Jedno plavidlo se potopilo a posádka je od té doby nezvěstná. Pátrání po ní bulharské úřady minulý týden ukončily.