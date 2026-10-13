Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další útok na lodě u pobřeží Bulharska, jedna se potopila. Premiér žádá o pomoc

Autor: ,
  10:05aktualizováno  10:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské ekonomické zóně v Černém moři, kde drony potopily jednu loď a poškodily druhou. (6. října 2026) | foto: Reuters

Posádka lodě zasažené u pobřeží Bulharska (6. října 2026)
Zraněný člen posádky lodi poškozené při útoku dronem poté, co byl zachráněn ve...
Zraněný člen posádky lodi poškozené při útoku dronem poté, co byl zachráněn ve...
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...
9 fotografií
Bulharsko ráno oznámilo nový dronový útok na dvě lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.

Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil. „Logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace,“ uvedl nicméně premiér.

„Poslední útok na obchodní lodě v těsné blízkosti bulharských výsostných vod je zcela nepřijatelný,“ uvedl premiér. V Bulharsku bude jednat o incidentu bezpečnostní rada státu. Radev bude o situaci hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Sofia bude žádat o asistenci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se ruská válka proti Ukrajině rozšířila i na Černé moře. „To je nepřijatelné,“ uvedla von der Leyenová, která incident odsoudila. „Stojíme na straně Bulharska a děkujeme jeho záchranářům za rychlou reakci,“ dodala.

Bulharské úřady obdržely informace o útoku krátce po půlnoci. Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. Posádku bulharské složky evakuovaly. Jednalo se o 15 lidí z Ukrajiny a Ázerbájdžánu, z nichž pět bylo zraněno. Z potopené lodi byl evakuován jeden člen posádky. Úřady neuvedly, kolik lidí bylo na této lodi.

Minulé úterý drony zaútočily na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně. Jedno plavidlo se potopilo a posádka je od té doby nezvěstná. Pátrání po ní bulharské úřady minulý týden ukončily.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.