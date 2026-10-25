K hlavním tématům volební kampaně patřila ruská válka proti Ukrajině a narůstající napětí v regionu Černého moře, kde drony útočí na nákladní lodě. Kandidáti také reagovali na obavy lidí ze zdražování energií a zrychlující inflace. Zejména na venkově má mnoho lidí problém pokrýt základní životní potřeby.
Role prezidenta je v Bulharsku hlavně ceremoniální. Klíčová rozhodnutí v zemi sice schvaluje parlament, přímá volba ale hlavě státu dodává větší politickou autoritu. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, může vetovat zákony, podepisuje mezinárodní smlouvy a jmenuje velvyslance. Volen je na pět let a úřad může zastávat maximálně dvě funkční období.
O nejvyšší post v zemi se uchází 27 kandidátů. Agentura AP napsala, že analytici neočekávají, že by vítěz byl jasný hned po prvním kole. K tomu by byla nutná více než 50procentní volební účast a vítězný kandidát by musel získat nadpoloviční většinu hlasů. Očekává se však, že v neděli přijde hlasovat méně než 40 procent voličů, a tak je vysoce pravděpodobné, že se za týden bude konat druhé kolo voleb.
Hlavním rivalem Jotovové je ekonom Andrej Gjurov, který byl letos od února do května jako nestraník předsedou úřednické vlády. Podporuje ho prozápadní opozice. Bývalý prezident Radev opakoval, že chce udržet evropskou orientaci Bulharska, ale zároveň vyzýval ke zlepšení vztahů s Ruskem a zrušení protiruských sankcí. Analytici podle AP očekávají, že Jotovová by v takové politice pokračovala.