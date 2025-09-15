Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

S odkazem na libanonské úřady o zatčení informovala agentura AP, Bulharsko však informaci nekomentovalo.
Podle agentury AP bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina na letišti v Sofii minulý týden. Grečuškin byl majitelem lodi, která náklad dusičnanu amonného převážela. Loď však už v roce 2014 měla na trase technické problémy a musela přistát v Bejrútu. Majitel lodi posléze vyhlásil bankrot a dusičnan amonný byl uložen v přístavním skladu bez náležitých bezpečnostních opatření.
Libanonské úřady vydaly mezinárodní zatykač i na dalšího ruského občana a kapitána zmíněné lodi Borise Prokoševa.
Masivní výbuch špatně uskladněného dusičnanu amonného, který 4. srpna 2020 otřásl přístavem v libanonské metropoli, si vyžádal na 215 mrtvých a více než 6000 zraněných. Kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou až 300 tisíc lidí, do pátrání se zapojili i specialisté z českého týmu USAR. Exploze měla pro zemi značné ekonomické i společenské dopady, mimo jiné přivodila pád vlády.
Nový prezident Joseph Aún slíbil, že nechá výbuch v přístavu znovu nezávisle prošetřit. Libanonské úřady obnovily vyšetřování na začátku letošního roku. Kvůli explozi nebyl zatím odsouzen žádný libanonský představitel.
4. srpna 2020