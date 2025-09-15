Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

  20:44aktualizováno  20:44
Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v roce 2020. Mělo by se totiž jednat o majitele lodi, která ledek přepravovala. Libanonské úřady vydaly na podnikatele žádost o zadržení prostřednictvím Interpolu a chtějí ho vyslechnout.
Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020)

Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020) | foto: Profimedia.cz

S odkazem na libanonské úřady o zatčení informovala agentura AP, Bulharsko však informaci nekomentovalo.

Podle agentury AP bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina na letišti v Sofii minulý týden. Grečuškin byl majitelem lodi, která náklad dusičnanu amonného převážela. Loď však už v roce 2014 měla na trase technické problémy a musela přistát v Bejrútu. Majitel lodi posléze vyhlásil bankrot a dusičnan amonný byl uložen v přístavním skladu bez náležitých bezpečnostních opatření.

Libanonské úřady vydaly mezinárodní zatykač i na dalšího ruského občana a kapitána zmíněné lodi Borise Prokoševa.

Masivní výbuch špatně uskladněného dusičnanu amonného, který 4. srpna 2020 otřásl přístavem v libanonské metropoli, si vyžádal na 215 mrtvých a více než 6000 zraněných. Kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou až 300 tisíc lidí, do pátrání se zapojili i specialisté z českého týmu USAR. Exploze měla pro zemi značné ekonomické i společenské dopady, mimo jiné přivodila pád vlády.

Nový prezident Joseph Aún slíbil, že nechá výbuch v přístavu znovu nezávisle prošetřit. Libanonské úřady obnovily vyšetřování na začátku letošního roku. Kvůli explozi nebyl zatím odsouzen žádný libanonský představitel.

4. srpna 2020
