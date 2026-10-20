Bulharské úřady vydaly mezinárodní zatykač na dva německé občany, které viní z útoku na pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink. Podle prokuratury antény zapálili 9. října nedaleko bulharské metropole, informovala dnes agentura AP.
Dva němečtí občané Tirpan Beytula a Zeka Islam podle bulharské prokuratury přijeli do země přes přechod ze Srbska v automobilu s německou registrační značkou.
Strávili v zemi jen několik hodin a po zapálení antén Starlinku ji opět opustili přes stejný hraniční přechod Kalotina.
Tři antény byly zcela zničeny a několik dalších bylo poškozeno. Mužům hrozí tresty vězení tři roky až 12 let.
Satelitní služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska poskytuje připojení k internetu i ukrajinské armádě a někteří proto incident u Sofie označili za sabotáž.
В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX). Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.
Двама маскирани мъже са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX за връзка със сателитите на Starlink.
За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува.
Само преди дни на КСНС шефът на ДАНС ме увери, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия. Очевидно не се справя добре.
Възникват много въпроси: имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?
С колегата ми Божанов отправихме парламентарни питания до ДАНС и МВР. А утре в парламента ще предоставим допълнителна информация.
12. října 2026 v 22:00, příspěvek archivován: 20. října 2026 v 6:39