Jako seriál Twin Peaks. V Bulharsku řeší sérii záhadných úmrtí v horách

  12:21
Během uplynulého týdne bylo v horách na západě Bulharska nalezeno šest mrtvých lidí v případu, který provázejí rozporuplné výpovědi a podivné okolnosti. Ty přiměly místní prokuraturu k přirovnání dvou trojnásobných úmrtí k mysterióznímu seriálu Twin Peaks.

„Jedná se o případ, který nemá v naší zemi obdoby,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci policejní ředitel Zachari Vaskov.

Prokuratura se domnívá, že úmrtí mohla být výsledkem vraždy a následné sebevraždy nebo prosté sebevraždy. Nejasnost v Bulharsku podnítila četné spekulace a konspirační teorie.

V neděli policie objevila tři mrtvé, včetně 15letého chlapce, v obytném voze v oblasti vrchu Okolčica. Vyšetřovatelé míní, že tato událost má co do činění se střelbou na horské chatě poblíž sedla Petrochan, po níž byli nalezeni tři lidé s prostřelenou hlavou a dva mrtví psi.

Chatu využívala jako svou základnu nevládní organizace pro ochranu přírody. Podle některých zpráv se její členové vydávali za „lesní stráž“ a po léta hlídali oblast poblíž srbské hranice a pomáhali pohraniční policii.

Policie uvedla, že pět ze zemřelých byli členové této nevládní organizace a že žili v chatě. Chlapec byl synem jejich přítele. Žádného člena skupiny se nepodařilo kontaktovat s žádostí o komentář.

Policisté zveřejnili záznamy z kamer zvenčí domu pořízené 1. února, což byl den střelby na chatě. Ukazují, jak se všichni zemřelí vzájemně loučí. Trojice těch, kteří zůstali v chatě, byla později na záznamu zachycena, jak budovu zapaluje.

Členové nevládní organizace podle policie praktikovali tibetský buddhismus – v chatě byly nalezeny buddhistické knihy a praporky. Policie také cituje příbuzného jednoho člena, který hovořil o „výjimečné psychické nestabilitě“ uvnitř skupiny.

U těl na chatě byly nalezeny čtyři nábojnice, dvě pistole a puška. Forenzní experti potvrdili, že střelba se odehrála z bezprostřední blízkosti.

Policie následně pátrala po druhé trojici, její členy ale objevila mrtvé v obytném voze. Dva z nich měli poranění hlavy, zatímco u třetího se čekalo na výsledky pitvy.

„Můžeme konstatovat, že pro obě vyšetřování je jednou z hlavních verzí, na které pracujeme, vražda-sebevražda a sebevražda,“ uvedla Natalija Nikolovová, zástupkyně prokurátora z odvolací prokuratury v Sofii.

Oblast poblíž sedla Petrochan, kde došlo ke střelbě.

