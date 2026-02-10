Jako seriál Twin Peaks. V Bulharsku řeší sérii záhadných úmrtí v horách

„Jedná se o případ, který nemá v naší zemi obdoby,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci policejní ředitel Zachari Vaskov.
Prokuratura se domnívá, že úmrtí mohla být výsledkem vraždy a následné sebevraždy nebo prosté sebevraždy. Nejasnost v Bulharsku podnítila četné spekulace a konspirační teorie.
V neděli policie objevila tři mrtvé, včetně 15letého chlapce, v obytném voze v oblasti vrchu Okolčica. Vyšetřovatelé míní, že tato událost má co do činění se střelbou na horské chatě poblíž sedla Petrochan, po níž byli nalezeni tři lidé s prostřelenou hlavou a dva mrtví psi.
Chatu využívala jako svou základnu nevládní organizace pro ochranu přírody. Podle některých zpráv se její členové vydávali za „lesní stráž“ a po léta hlídali oblast poblíž srbské hranice a pomáhali pohraniční policii.
Policie uvedla, že pět ze zemřelých byli členové této nevládní organizace a že žili v chatě. Chlapec byl synem jejich přítele. Žádného člena skupiny se nepodařilo kontaktovat s žádostí o komentář.
Policisté zveřejnili záznamy z kamer zvenčí domu pořízené 1. února, což byl den střelby na chatě. Ukazují, jak se všichni zemřelí vzájemně loučí. Trojice těch, kteří zůstali v chatě, byla později na záznamu zachycena, jak budovu zapaluje.
Členové nevládní organizace podle policie praktikovali tibetský buddhismus – v chatě byly nalezeny buddhistické knihy a praporky. Policie také cituje příbuzného jednoho člena, který hovořil o „výjimečné psychické nestabilitě“ uvnitř skupiny.
U těl na chatě byly nalezeny čtyři nábojnice, dvě pistole a puška. Forenzní experti potvrdili, že střelba se odehrála z bezprostřední blízkosti.
Policie následně pátrala po druhé trojici, její členy ale objevila mrtvé v obytném voze. Dva z nich měli poranění hlavy, zatímco u třetího se čekalo na výsledky pitvy.
„Můžeme konstatovat, že pro obě vyšetřování je jednou z hlavních verzí, na které pracujeme, vražda-sebevražda a sebevražda,“ uvedla Natalija Nikolovová, zástupkyně prokurátora z odvolací prokuratury v Sofii.