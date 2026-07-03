Nový bulharský premiér zasahuje: Sofie nepodpoří další sankce EU proti Rusku

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  14:08
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Bulharsko nepodpoří nový balíček unijních sankcí proti Rusku. Podle agentury BTA či stanice Radio Bulgaria to dnes při interpelacích v parlamentu oznámil premiér Rumen Radev.

Premiér při tom argumentoval bulharskými národními zájmy v energetice. Bulharská vláda odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.

Překvapil. Euroskeptický kandidát Rumen Radev nakonec získal mnohem víc hlasů, než mu přisuzovaly průzkumy. Podařilo se mu využít vlny nespokojenosti s korupčními skandály a tradičními stranami.
Prezident Miloš Zeman se setkal s bulharským prezidentem Rumenem Radevem. (10. května 2022)
Prezident Miloš Zeman se setkal s bulharským prezidentem Rumenem Radevem. (10. května 2022)
Bývalý bulharský prezident Rumen Radev (uprostřed) pózuje s příznivcem na závěrečném shromáždění své volební kampaně. (16. dubna 2026)
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„Udělám to, protože chráním bulharské národní zájmy,“ řekl Radev na dotaz, zda vyjádří nesouhlas s novým 21. balíčkem unijních sankcí. Podle médií se premiér obává, že nové sankce by narušily jednání a komunikaci s ruským koncernem Lukoil.

Radev také uvedl, že odmítá sankce, které by byly uvalené na moskevského patriarchu Kirilla. Odůvodňujete to tím, že se jedná o duchovního vůdce. Kirill podpořil ruskou válku na Ukrajině, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin.

Na začátku června Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod - včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu.

Z oznámení komise nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Schvalování sankcí je v EU jednomyslné, v minulosti tak záležitost blokovalo například Maďarsko.

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Nový bulharský premiér zasahuje: Sofie nepodpoří další sankce EU proti Rusku

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