Premiér při tom argumentoval bulharskými národními zájmy v energetice. Bulharská vláda odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
„Udělám to, protože chráním bulharské národní zájmy,“ řekl Radev na dotaz, zda vyjádří nesouhlas s novým 21. balíčkem unijních sankcí. Podle médií se premiér obává, že nové sankce by narušily jednání a komunikaci s ruským koncernem Lukoil.
Radev také uvedl, že odmítá sankce, které by byly uvalené na moskevského patriarchu Kirilla. Odůvodňujete to tím, že se jedná o duchovního vůdce. Kirill podpořil ruskou válku na Ukrajině, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin.
Na začátku června Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod - včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu.
Z oznámení komise nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Schvalování sankcí je v EU jednomyslné, v minulosti tak záležitost blokovalo například Maďarsko.