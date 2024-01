Ve středu dorazila první stovka vojáků, ovšem jejich počet by měl vzrůst až na trojnásobek.

Ruské síly by přitom mohly časem zamířit i do dalších zemí v regionu. Oficiální ruské vojenské přítomnosti v Burkině Faso přitom předcházely měsíce vzájemného navazování vztahů obou zemí. Vše začalo poté, co vládnoucí junta v čele s Ibrahimem Traoré koncem loňského ledna vyzvala k opuštění země zbývající francouzské vojáky v počtu okolo 400 mužů.