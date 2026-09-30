Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Burnham připustil návrat Británie do EU. Skvělé, pojďte, reaguje Macron a Sánchez

Autor: ,
  16:24aktualizováno  16:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Francouzský prezident Emmanuel Macron v Madridu (30. září 2026)

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Madridu (30. září 2026) | foto: Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Maron a španělský premiér Pedro Sánchez v...
Španělský premiér Pedro Sánchez (30. září 2026)
Britský premiér Andy Burnham na výroční konferenci labouristů v Liverpoolu (30....
Francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sánchez v...
14 fotografií
Francie a Španělsko by uvítaly návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sánchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se krátce poté, co britský premiér Andy Burnham nevyloučil návrat do EU jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem.

Macron označil potenciální připojení Británie k EU za „excelentní zprávu“ a „dobré rozhodnutí“. Sánchez prohlásil, že Španělsko by Británii uvítalo zpět s otevřenou náručí. Francii i Španělsko čekají příští rok volby, po nichž Macron z úřadu odejde a Sánchez bude mít podle průzkumů obtížnou obhajobu premiérského křesla.

Měla by se Velká Británie vrátit do Evropské unie?

Spojené království vystoupilo z bloku v roce 2020, čtyři roky po referendu, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron. Burnhamovi labouristé jsou zastánci bližšího vztahu s Unií, jejich vedení však o možném návratu zatím přímo nemluví.

Britský premiér ve svém prvním projevu v čele vládnoucí strany na její výroční konferenci v úterý řekl, že brexit napáchal více škody než užitku, a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou.

Dnes v rozhovoru se stanicí BBC nevyloučil, že jednou z možností je vedle celní unie, zjednodušení přístupu na jednotný trh či dalších variant také opětovné plnohodnotné členství.

Většina ostatních britských stran včetně opozičních konzervativců, kteří jsou v průzkumech nejsilnější, a Reform UK návrat do Unie odmítá. Většina Britů by však podle průzkumů opětovné členství již několik let podpořila.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.