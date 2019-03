Byl první genderově neutrální osobou v USA, teď je zase mužem. Pohlaví je nezměnitelné, tvrdí

New York Když se považoval za nebinární, tedy genderově neutrální osobu, jako transgender aktivista napadal přes média kohokoliv, kdo by jeho identitu zpochybňoval. Dnes se pětapadesátiletý Jamie Shupe považuje za muže a obviňuje soudy, lékaře, terapeuty i LGBT komunitu z toho, že ho nechali právně se stát ženou a následně osobou genderově nevyhraněnou.

„Mám štěstí. I přesto, že jsem byl ve vleku trasngenderismu šest let, moje tělo není zničené. To většina lidí po změnách genderu říct nemůže,“ napsal Jamie Shupe pro The Daily Signal.

Shupe, který sloužil 18 let v armádě, se nejdříve začal identifikovat jako žena. Zdravotní sestře s pokročilou kvalifikací vyhrožoval, že pokud mu nepředepíše ženské hormony, koupí si je na internetu, a recept na vytoužený estrogen skutečně dostal. „Po službě v armádě jsem měl chronickou posttraumatickou stresovou poruchu. Všichni doktoři se na tom shodli, ona to ale ignorovala,“ popisuje Shupe, který je přesvědčen, že transgender aktivismus ji vyděsil příliš na to, aby ho odmítla.

Transgender komunita prý válečnému veteránovi vnutila představu, že po braní hormonů a operaci, kterou nakonec nepodstoupil, bude skutečnou ženou. „Je to fantazie, kterou jsem ‚koupil‘. Biologické pohlaví je ale nezměnitelné,“ tvrdí dnes Shupe. Podle něj jsou transsexuální ženy buď homosexuální muži, nebo muži, které přitahuje představa jich jako žen - transvestité. On sám říká, že spadá do druhé kategorie.

Prosadil třetí pohlaví v občance

Byl to přitom právě on, kdo před dvěma lety v Oregonu prosadil uvádění třetího pohlaví na občanských či řidičských průkazech. Když totiž zjistil, že jeho nová ženská identita ho neuspokojuje, došel za doktory, že chce být prohlášen za nebinární osobu.

„Poté, co do mě napumpovali hormony odpovídající dvaceti dávkám antikoncepce denně, to schválili, aby zakryli vlastní omyl,“ vysvětluje Shupe svůj pohled na to, proč mu změna na nebinární osobu prošla u doktorů, ale i u soudů, kde řešil údaj o pohlaví v osobních dokladech.

Když se mu podařilo prosadit, že v kolonce „pohlaví“ bude mít písmenko X, stal se podle vlastních slov v LGBT komunitě celebritou. Soudní precedens platil pro Oregon, dnes ale možnost uvést nevyhraněný gender na občance a řidičáku platí v jedenácti státech USA.

‚Všichni mi ustupovali‘

Jamiemu Shupeovi vadí, že se ho nikdo na nic neptal: soudce, lékaři i terapeuti mu zkrátka věřili jeho pocity. „Na internetu se můžete dočíst, že pohlaví je nezměnitelné. Když vám ale doktor napíše doporučení, ve kterém píše, že jste se narodil do špatného těla, poškodí vás to a zmate,“ píše muž. Různí lékaři ho údajně kromě posttraumatického stresového syndromu diagnostiovali i s hraniční poruchou osobnosti nebo bipolární poruchou.

„To nejlepší, co by pro mě všichni bývali mohli udělat, by bylo poslat mě na terapii, léčit mě. Místo toho mi řekli, že moje genderová identita je ženská, a pustili mě na stejné toalety s dcerami a manželkami jiných lidí,“ stěžuje si Shupe.



Dnes se Shupe proti transgender aktivistům výrazně vymezuje a popírá, že by vůbec mohli nebinární lidé existovat. „Jsou jen zmatení,“ tvrdí. Sám ale připouští, že byl součástí aktivismu, který dnes kritizuje. „V tomhle případu nejsem oběť. Oběťmi jsou moje žena, dcera a američtí daňoví poplatníci,“ prohlásil Shupe.