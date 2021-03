Byl to domácí terorismus, řekl k útoku na Kapitol šéf FBI. Vyvrátil domněnku, že události zorganizovala Antifa

Washington Podle ředitele FBI Christophera C. Wraye byl útok na Kapitol z 6. ledna „domácím terorismem“. Na této interpretaci se shodují senátní demokrati i republikáni, liší se však v názorech na její implikace.

Od lednového útoku na Kapitol sice už uplynuly bezmála dva měsíce, stále však nepřestává zaměstnávat jednotlivé složky americké legislativy i exekutivy. V úterý se senátnímu výboru pro právní záležitosti zpovídal ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Chrisopher C. Wray, který ve věci vede kriminální vyšetřování.



Během slyšení, které trvalo téměř čtyři hodiny, poprvé zazněla přesná definice toho, kdo přesně na Kapitol zaútočil. „Akce z 6. ledna se účastnily tři skupiny lidí,“ uvedl Wray. „První a největší skupina byli hlasití, ale mírumilovní demonstranti, kteří neporušili zákon. Druhá, menší, byli lidé, kteří přišli s úmyslem mírumilovně demonstrovat (proti údajnému volebnímu podvodu, který podle nich poškodil prezidenta Donalda Trumpa – pozn. red.), ale nechali se strhnout silou okamžiku, a dopustili se méně závažných přestupků, aniž by vnikli do budovy Kapitolu.“

O „domácím terorismu“ se dá podle Wraye hovořit pouze u třetí, zdaleka nejmenší skupiny, která „vnikla do oblasti Kapitolu, dopustila se násilí proti pořádkovým složkám, (a) snažila se zabránit členům Kongresu, aby prováděli své Ústavou stanovené povinnosti“. Minimálně část těchto individuií útok měla plánovat dlouho dopředu, koordinovat svou dopravu na místo, vybavení, které si přinesou, a tak dále.

Wray, který byl do funkce dosazen Donaldem Trumpem v roce 2017, ve funkci však zůstal i pod Joem Bidenem, a všeobecně je považován za apolitického, tak potvrdil tezi o předem připraveném útoku, který měla zorganizovat hrstka pravicových radikálů. Řeč Donalda Trumpa, která útoku předcházela, byla stanovena jako popud k násilnému útoku, v němž tedy sehrála spíše roli záminky.

Ředitel FBI však zároveň vyvrátil konspirační teorii, kterou po útoku šířili někteří podporovatelé bývalého prezidenta. Podle nich útok vůbec neměli vyprovokovat pravicoví radikálové, nýbrž levicoví extremisté z hnutí Antifa. „Nemáme žádné důkazy o anarchistických násilných extremistech či lidech hlásících se k Antifě ve spojitosti s 6. lednem,“ řekl na dotaz zákonodárců k podobným tvrzením Wray. Vyvrátil rovněž, že by se někteří účastníci protestu za Trumpovy stoupence pouze vydávali. FBI však podle něj podobná podezření nadále prověřuje.

Záhadná smrt

K vyjasnění naopak nedošlo ve věci úmrtí policisty Briana Sicknicka, který byl členem kapitolské policie, a zemřel druhý den po útoku. Proti původní verzi, která tvrdila, že Sicknick byl umlácen hasícím přístrojem, se nedávno objevila jiná verze, která tvrdí, že šlo ve skutečnosti o útok „pepřovým sprejem na medvědy“, a Sicknick zemřel v reakci na něj. Ředitel FBI nepotvrdil ani nevyvrátil ani jednu z těchto variant.

„Ve věci (Sicknickovy) smrti dosud probíhá vyšetřování,“ uvedl Wray. „Nejsme dosud ve fázi, kdy bychom mohli zveřejnit či potvrdit příčinu úmrtí.“ Jediná oficiální dokumentace k Sicknickově smrti uvádí, že policista zemřel „in the line of duty“, neboli při výkonu služby. Stal se tak již šestým policistou kapitolských sil v historii, jehož potkal podobný osud.

Podporovatelé Trumpa před americkým Kapitolem.

Nepokoje z 6. ledna, při nichž zahynulo pět lidí, podle Wraye nebyly ojedinělým incidentem. „Problém domácího terorismu metastázuje po celé zemi již několik let a jen tak brzy neodejde,“ uvedl ředitel FBI. Podle něj přichází největší domácí hrozby od příznivců ideologie bělošské nadřazenosti, kteří mají být „zodpovědní za nejsmrtelnější útoky posledních desetiletí“.

Na dotaz republikánského senátora Lindseyho Grahama, zda by neměl být vytvořen jasný a jmenovitý seznam domácích teroristických organizací, na kterých by vedle pravicových „Proud Boys“ byla také levicová Antifa, Wray odpověděl nejednoznačně. Vytvoření podobného seznamu by jmenované organizace postavilo de facto naroveň islamistickým formacím Al-Káida, Islámský stát v Sýrii a Levantě (ISIL) či Fronta an-Nusrá.