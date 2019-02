‚Byl to státník s vizí.‘ Bolsonaro vyjádřil obdiv paraguayskému diktátorovi, který nechal zabít 4000 lidí

Brasília Brazilský prezident Jair Bolsonaro dal veřejně najevo obdiv k bývalému paraguayskému diktátorovi Alfredu Stroessnerovi, jehož režim je považován za jeden z nejkrvavějších v Latinské Americe. Bolsonaro bez zmínky o zločinech jeho režimu prohlásil, že Stroessner byl „státník s vizí“ pro budoucnost Paraguaye, uvedl list El País. Brazilský krajně pravicový vůdce již před loňskými volbami chválil představitele někdejší diktatury ve své zemi.

Bolsonaro se před Stroessnerovým odkazem sklonil během úterní návštěvy vodní elektrárny Itaipú, která patří k nejvýznamnějším průmyslovým stavbám Jižní Ameriky. Přehrada na hranicích Brazílie a Paraguaye se stavěla za Stroessnerovy vlády. Brazilský prezident prohlásil, že bez diktátorova přičinění by nikdy nevznikla, neboť to byl „muž s vizí, státník, který věděl perfektně, co jeho země potřebuje“. „Proto tu vzdávám hold našemu generálu Alfredu Stroessnerovi,“ pronesl Bolsonaro podle španělského deníku.



Přehradu, která podle médií pokrývá téměř tři čtvrtiny paraguayské a skoro pětinu brazilské spotřeby energie, navštívil spolu se svým paraguayským protějškem Mariem Abdem, který je synem někdejšího Stroessnerova tajemníka, vazby na diktátora však odmítá.

Stroessner vládl Paraguayi 35 let od vojenského puče v roce 1954, násilně potlačoval jakoukoli opozici a jeho režimu padlo za oběť na 4000 lidí. Podle paraguayských úřadů bylo během diktatury stíháno 15.000 lidí, 130 politických vězňů zmizelo a 1,5 milionu Paraguayců odešlo do exilu. Za vlády Stroessnera, který byl potomkem německého emigranta a paraguayské matky a neskrývaným obdivovatelem nacismu, našel v jihoamerické zemi útočiště nespočet nacistický válečných zločinců, včetně Josefa Mengeleho.

Stroessner zemřel v roce 2006 v Brazílii, kde žil v exilu.