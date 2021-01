PRAHA SVĚTOVÝ PODCAST: Ve středu stane do čela Spojených států Joe Biden. Přichází tak nová, zcela jiná kapitola americké politiky. Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster a zahraniční editor LN Martin Hampejs se zamýšlejí nad tím, co jeho bude stěžejním tématem. A také, co od něj svět očekává.

NAJDETE NÁS I NA SPOTIFY A APPLE PODCASTS Podcasty Lidovky.cz můžete pohodlně poslouchat i na Spotify a Apple Podcasts. Nastavte si odběr, brzo vám přineseme další.