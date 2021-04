Byla to poprava, nepředstavoval pro policii žádnou hrozbu, tvrdí o zastřelení černocha právnička rodiny

Washington Advokátka rodiny dvaačtyřicetiletého černocha, kterého minulý týden při pokusu o zatčení zastřelili v americkém státě Severní Karolína policisté, označila smrt muže za „popravu“. Učinila tak poté, co rodina zabitého Andrewa Browna shlédla záběr z kamery na uniformě jednoho z policistů. Podle právničky měl Brown ruce na volantu auta a nikoho neohrožoval, když na něj strážci zákona v Elizabeth City začali střílet, uvedla agentura Reuters.

„Stříleli a zároveň říkali: ‚Ukažte nám své ruce‘,“ popsala jedna z právních zástupkyň Brownovy rodiny Chantel Cherryová-Lassiterová. „Byla to poprava,“ dodala advokátka, podle níž ze záběrů vyplývá, že zastřelený nepředstavoval pro skupinu policistů na místě hrozbu. „Během těch 20 sekund, které jsme (na záběrech) viděli, tam nebyl okamžik, kdy by policisty jakýmkoliv způsobem ohrožoval,“ prohlásila. Policisté muže podle ní střelili zezadu do hlavy, když se před nimi pokoušel ujet ze své příjezdové cesty.



Úřady zatím o případu zveřejnily jen málo detailů a video publikováno nebylo, podotkla agentura AP. Policisté Browna zastřelili minulou středu při vymáhání zatykačů a povolení k domovním prohlídkám souvisejícím s drogovou trestnou činností. Zveřejněné informace podle AP naznačovaly, že vyšetřovatelé předtím Browna přistihli při prodeji malých množství kokainu a metamfetaminu. Úmrtní list podle CNN ukazoval, že muže zabila kulka do hlavy.

Podle šerifa Tommyho Wootena se Brown v minulosti pokoušel zatčení vzdorovat. „Tento tragický incident byl rychlý a trval méně než 30 sekund. (Záběry) z kamer (na uniformách policistů) jsou roztřesené a někdy je těžké je rozluštit. Říkají jen část příběhu,“ uvedl v pondělí Wooten. Daniel Fogg z šerifovy kanceláře řekl, že není vhodné případ komentovat, dokud policie nemá k dispozici všechny důkazy.



Kancelář šerifa v pátek informovala o tom, že sedm policistů bylo po střelbě postaveno mimo službu a další tři rezignovali, ačkoliv jejich odchod prý nesouvisí se střelbou.

Advokáti Brownovy rodiny si stěžují na nedostatek transparentnosti i na nekorektní jednání ze strany státního zástupce, který má případ na starosti. Kritizovali skutečnost, že mohli vidět pouze záběry z jedné kamery, ačkoliv na místě zasahovalo několik strážců zákona. Po zveřejnění snímků z kamer na uniformách volalo vícero médií.

Brownova smrt vedla ve zhruba osmnáctitisícovém městě k protestům. Ty byly podle AP víceméně poklidné, vedení Elizabeth City nicméně v pondělí vyhlásilo výjimečný stav kvůli obavám z nepokojů.



Incident v Severní Karolíně nastal v době vášnivých debat o zásazích americké policie proti černochům, zejména ve světle dění ve městě Minneapolis. Brown byl zastřelen den poté, co tamní soud uznal vinným z vraždy bývalého policistu Dereka Chauvina za jeho jednání při zatýkání George Floyda. V návaznosti na verdikt mnohá média připomínala, jak policie původně o Floydově smrti informovala. „Muž umřel po zdravotním incidentu při interakci s policií,“ zní titulek tiskové zprávy z loňského května, která nikde nezmiňuje, že Chauvin Floydovi několik minut klečel na krku.