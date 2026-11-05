V rozhovoru pro agenturu Ukrinform to řekla vedoucí městské správy v Oleškách Teťjana Hasanenková.
Přiznala, že jelikož je v současnosti zaneprázdněná prací s lidmi, kteří byli z Olešek úspěšně převezeni na území pod kontrolou Kyjeva, nemá o aktuální situaci v komunitě mnoho informací.
Obdržela však zprávy, že lidé, kteří ve městě zůstali, nedostávají příděly humanitární pomoci, nebo jich dostávají nepřiměřeně málo.
Také byla informována, že po skončení příměří byl během dronového útoku zabit bývalý ředitel školy v Oleškách Kosťantyn Melnyk. Uvedla, že tyto zprávy nemůže potvrdit.
Dodávky humanitární pomoci a evakuace z Olešek, kde se lidé kvůli válce potýkali s nedostatkem jídla, léků a pitné vody, se konaly na konci října během několikadenního příměří zprostředkovaného první dámou USA Melanií Trumpovou.
Jednalo se o první klid zbraní od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, který obě strany dodržovaly. Ukrajinský prezident za pomoc občanům Ukrajiny zasaženým ruskou agresí udělil Trumpové Řád Kněžny Olgy I. třídy.