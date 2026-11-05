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Byli schovaní ve sklepích, minuli autobus... Někteří v Oleškách propásli evakuaci

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  15:22aktualizováno  15:22
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Fotografie z Ruskem okupovaných Olešek, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo...

Fotografie z Ruskem okupovaných Olešek, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo obrany. (29. října 2026) | foto: Reuters

Evakuace Ukrajinců z okupovaných Olešek (30. října 2026)
Evakuace Ukrajinců z okupovaných Olešek (30. října 2026)
Evakuace Ukrajinců z okupovaných Olešek (30. října 2026)
Snímek z evakuace ukrajinského města Olešky (31. října 2026)
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V Ruskem okupovaných Oleškách jsou lidé, kteří se nemohli zúčastnit nedávné evakuace. Někteří o evakuaci nevěděli, protože se schovávali ve sklepích. Jiní měli strach, že by je nejdřív ruská armáda podrobila prověrce. Další čekali na evakuační autobusy u cesty, ale v domnění, že je nezastihli, se vrátili domů. Ve městě také zůstali lidé s omezenou pohyblivostí, které ruští vojáci nedopravili na místo setkání.

V rozhovoru pro agenturu Ukrinform to řekla vedoucí městské správy v Oleškách Teťjana Hasanenková.

Přiznala, že jelikož je v současnosti zaneprázdněná prací s lidmi, kteří byli z Olešek úspěšně převezeni na území pod kontrolou Kyjeva, nemá o aktuální situaci v komunitě mnoho informací.

Obdržela však zprávy, že lidé, kteří ve městě zůstali, nedostávají příděly humanitární pomoci, nebo jich dostávají nepřiměřeně málo.

Také byla informována, že po skončení příměří byl během dronového útoku zabit bývalý ředitel školy v Oleškách Kosťantyn Melnyk. Uvedla, že tyto zprávy nemůže potvrdit.

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Dodávky humanitární pomoci a evakuace z Olešek, kde se lidé kvůli válce potýkali s nedostatkem jídla, léků a pitné vody, se konaly na konci října během několikadenního příměří zprostředkovaného první dámou USA Melanií Trumpovou.

Jednalo se o první klid zbraní od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, který obě strany dodržovaly. Ukrajinský prezident za pomoc občanům Ukrajiny zasaženým ruskou agresí udělil Trumpové Řád Kněžny Olgy I. třídy.

Válka na Ukrajině

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