Bývalého francouzského prezidenta Chiraca pohřbí v pondělí, veřejná pieta bude v neděli

Paříž Pohřeb bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca, který zemřel ve čtvrtek v 86 letech, se uskuteční v pondělí večer na pařížském hřbitově Montparnasse. Informují o tom francouzská média s odvoláním na Chiracovu rodinu. Obřad bude soukromý.

Veřejnost se s bývalou hlavou státu bude moci rozloučit v neděli odpoledne při pietě v pařížské Invalidovně, kde bude vystavena rakev se Chiracovými pozůstatky, oznámil Elysejský palác.



Do prezidentského sídla od čtvrtečního večera podle agentury AFP proudí davy lidí, aby se podepsaly do kondolenční knihy. To bude možné až do neděle. Na pondělí pak prezident Emmanuel Macron vyhlásil státní smutek.

Ze světa i z Francie mezitím přicházejí další reakce na úmrtí bývalého starosty Paříže a prezidenta z let 1995 až 2007, jehož dnes premiér Édouard Philippe označil za „Francouze v pravém smyslu slova“.

Chiraca si připomněli například Japonci, neboť politik byl známý svou láskou k jejich zemi a sportu sumó. Zpráva o úmrtí někdejšího francouzského prezidenta se objevila na titulních stranách všech japonských deníků, včetně těch sportovních, všímá se francouzský tisk.

Muzeum kmenového umění na pařížské třídě Quai Branly, které Chirac založil, nebude na počest bývalé hlavy státu deset dní vybírat vstupné.