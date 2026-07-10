Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu

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  6:57aktualizováno  6:57
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Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu. (10. července 2026) | foto: Reuters

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
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Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu.

S odvoláním na íránská státní média o tom informovaly světové tiskové agentury, které zdůrazňují, že ani na závěrečném aktu šestidenní série masových smutečních obřadů, poznamenané obnovením úderů USA proti Íránu, se neukázal syn a nástupce zesnulého vůdce, Modžtaba Chameneí.Rakev s pozůstatky ve čtvrtek dopravilo do Mašhadu dopravní letadlo doprovázené stíhačkou.

V ulicích Chameneího rodiště se navzdory vysokým teplotám shromáždily tisíce truchlících, mnozí z nich se za zabití nejvyššího duchovního vůdce dožadovali pomsty. Chameneího rakev pak byla zvolna převážena nákladním vozem přeplněnými ulicemi města směrem k pozlacené kopuli a minaretům mauzolea imáma Alího Rezy, nejposvátnějšího místa šíitského islámu v Íránu, kde bylo tělo bývalého vůdce uloženo.

Chameneí je teprve druhým íránským či perským vládcem, který byl pohřben právě v Mašhadu, připomněla agentura AP. V roce 1747 zde byl pohřben Nádir Šáh, který se po téměř 11 letech u moci stal obětí atentátu.

Dnešním pohřbem vyvrcholila bezmála týdenní série pohřebních průvodů, shromáždění a smutečních obřadů, kdy rakev s pozůstatky zabitého šíitského vůdce putovala po několika místech Íránu i Iráku. Duchovní vůdci Islámské republiky k účasti na nich vybízeli davy lidí ve snaze demonstrovat sílu a ideologický zápal teokratického režimu. Ten sice přežil několikaměsíční ofenzivu Spojených států a Izraele, čelí nicméně značným vnitropolitickým výzvám a dědictví Chameneího 37leté vlády je předmětem sporů, píše agentura Reuters.

Kde pobývá Modžtaba Chameneí, jehož Shromáždění znalců prohlásilo novým duchovním vůdcem na začátku března asi týden po smrti otce, zůstává pro Íránce záhadou. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil. Vydal sice písemná prohlášení, média však nezveřejnila žádnou jeho fotografii, video ani hlasovou nahrávku. Podle poznatků USA byl při úderu na otce a jeho rodinu vážně zraněn a pravděpodobně i znetvořen. Podle vysoce postavených íránských zdrojů Reuters se zotavuje, ale jeho stav se zatím nezlepšil natolik, aby se mohl ukázat na veřejnosti. Státní bezpečnostní aparát jej navíc nechce vystavit riziku úderu ze strany Izraele či USA.

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Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...

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