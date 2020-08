Pokusili se mě zavraždit, tvrdí bývalý pracovník saúdských tajných služeb. Podal žalobu na korunního prince

Rijád/Praha Bývalý vysoce postavený pracovník saúdských tajných služeb Saad Aldžábrí podal žalobu na korunního prince Mohameda bin Salmána. Podle Aldžábrího, který v roce 2017 emigroval ze Saúdské Arábie, na něj princ poslal do Kanady agenty s cílem ho zavraždit. Mělo se tak stát krátce poté, co byl stejným komandem zavražděn novinář Džamál Chášukdží na saúdském konzulátu v Istanbulu.

Aldžábrí, který dříve zastával vysokou pozici na saúdském ministerstvu vnitra, prince zažaloval ve čtvrtek u amerického federálního soudu. Panovník se ho prý chtěl zbavit, protože má bývalý zaměstnanec blízké vztahy s americkými zpravodajskými službami a může zhoršit vztahy Rijádu s americkou vládou, píše deník The New York Times. Aldžábrí s americkými tajnými službami spolupracoval v boji s terorismem, jeho tým například v roce 2010 odhalil plány al-Káidy umístit bomby do amerických nákladních letadel.



K pokusu o vraždu mělo dojít v roce 2018, necelé dva týdny po Chášukdžího vraždě. Podle žaloby se na obou operacích měli podílet minimálně dva stejní agenti. Jednalo se zřejmě o členy komanda přezdívaného „tygří jednotka“, které královská rodina používá k únosům saúdských disidentů zpět do země. Tým zabijáků zadrželi na letišti v Ontariu kanadští celníci. Podle žaloby plánovali agenti mužovo tělo rozřezat, stejně jako to udělali po Chášukdžího vraždě, čemuž nasvědčují i forenzní nástroje, nalezené v jejich zavazadlech.

Na turecké ambasádě zavražděný novinář Jamal Chášukdží. Za objednavatele vraždy jsou považovány nejvyšší saúdskoarabské kruhy.

Aldžábrí žije třetím rokem v Torontu, zatímco jeho rodina zůstala v Saúdské Arábii. Podle listu The New York Times na ministerstvu skončil v roce 2015, když skrze královský dekret dostal vyhazov. Aldžábrí měl do té doby být blízkým spolupracovníkem tehdejšího korunního prince Mohamed bin Nádžify, který byl v roce 2017 odvolán a jeho pozici převzal čtyřiatřicetiletý Mohamed bin Salmán.

Po Aldžábrího odchodu se jej korunní princ pokoušel dostat zpět za použití rostoucího nátlaku. Nabízel mu práci, následně jej obvinil z korupce, letos v březnu pak zadržel jeho dvě dospělé děti a bratra jako rukojmí. Saúdové měli také unést nejmenovaného Aldžábrího příbuzného na ulicích Dubaje a mučit ho, aby se bývalému zaměstnanci pomstili, píše server CNN.

V roce 2017 na Aldžábrího vydala Saúdská Arábie mezinárodní zatykač a jeho jméno bylo zapsáno na seznam Interpolu. Organizace později uvedla, že zatykač je politicky motivovaný a odstranila zatykač ze svých záznamů.

Obvinění zhoršuje vztahy mezi Kanadou a Saúdskou Arábií, které v současnosti nejsou ideální. V roce 2018 Saúdové vypověděli kanadského velvyslance a stáhli z Kanady své diplomaty a tisíce saúdských studentů, jimž vláda platila stipendia. Byla to reakce na prohlášení tehdejší ministryně zahraničí Chrystii Freelandové, v němž apelovala na propuštění uvězněných saúdských aktivistek za ženská práva a uvolnění občanské společnosti.

Kanada pak po Chášudžího vraždě uvalila moratorium na nově sjednané dodávky zbraní, které zrušila letos v dubnu, po podepsání tajného desetimiliardového kontraktu na lehké obrněné vozy, napsal Washington Post. Současný ministr zahraničí François-Philippe Champagne novinářům řekl, že dodržování lidských práv v Saúdské Arábii je „stále problematické“.

Podle právníků je ale málo pravděpodobné, že by žaloba měla reálné důsledky. Jedná se ale o první případ, kdy žalobu na saúdské představitele podává jejich bývalý blízký spolupracovník. Je možné, že bude zamítnuta na základě toho, že princ Mohamed nebydlí v USA. V případě, že by soud uznal prince vinným, trest by mohl být vykonán pouze na americké půdě. I kdyby ale panovník do země oficiálně cestoval, bude mu zřejmě jakožto hlavě státu uznána imunita.