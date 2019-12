Bývalý předseda správní rady Nissanu Ghosn je podle médií v Libanonu. V Japonsku jej ale čeká soud

Bejrút Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn přiletěl do Libanonu. S odvoláním na jeho známé a místní média o tom v pondělí informovaly agentury AP a Reuters. Oficiálně informaci zatím nikdo nepotvrdil. Ghosna přitom v Japonsku čeká soud kvůli obvinění z finančních deliktů, včetně podhodnocování příjmů ve finančních výkazech.

Ghosn má podle agentury Reuters francouzské a libanonské občanství. Jak se mu podařilo opustit Japonsko není jasné. Podle listu The Wall Street Journal Ghosn z Japonska uprchl. Do Libanonu podle některých médií dorazil již v neděli. Francouzský list Les Echos napsal, že Ghosn dorazil do Bejrútu v soukromém letadle z Turecka.



Kvůli obviněním z finančních deliktů byl v Japonsku Ghosn zadržen loni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci, jejíž součástí ale byla podmínka, že nesmí Japonsko opustit. Měl rovněž zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. Začátek soudu s ním je naplánován na duben příštího roku. Ghosn všechna obvinění odmítá.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po loňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.

Ghosn začátkem roku uvedl, že obvinění z finančních deliktů jsou důsledkem „komplotu a zrady“ části vedení Nissanu, které se stavělo proti jeho plánu hlubší integrace s francouzským partnerem Renault.