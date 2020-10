Bývalý šéf katalánské policie nepůjde do vězení za vzpouru, rozhodl soud

MADRID Španělský soud zprostil obvinění bývalého šéfa katalánské policie Josepa Lluíse Trapera obžalovaného ze vzpoury kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017. Hrozilo mu až deset let vězení. Informoval o tom ve středu deník La Vanguardia.

Podle deníku soud neshledal důkazy pro to, že by Trapero podporoval tehdejší separatistickou vládu při uspořádání plebiscitu s cílem vyhlásit nezávislost Katalánska na Španělsku.



Trapero, který velel katalánské policii od roku 2013, se na přední stránky nejen španělských novin dostal několik měsíců před referendem díky dopadení teroristického atentátníka z Barcelony a podle místních médií se těšil velké podpoře svého policejního sboru. Ve funkci skončil stejně jako celá katalánská vláda koncem října 2017 poté, co regionální parlament schválil rezoluci o nezávislosti. Španělská vláda tehdy se souhlasem španělského parlamentu dočasně převzala vedení Katalánska a vyhlásila tam nové volby. V nich vyhrály opět separatistické strany.

V soudním procesu, který začal letos v lednu, Trapero odmítl, že podporoval separatistické snahy tehdejší regionální vlády. Před soudem také vypověděl, že měl připraven plán na zatčení tehdejšího katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a ostatních členů regionální vlády, pokud vyhlásí nezávislost na Španělsku a pokud k tomu dostane rozkaz.

Kvůli neústavnímu referendu z roku 2017 se ve Španělsku konalo několik soudních procesů. Několik katalánských exministrů, bývalá šéfka regionálního parlamentu Carme Forcadellová a dva šéfové separatistických organizací byli loni v říjnu odsouzeni španělským soudem za vzpouru k trestům vězení od devíti do 13 let.

Tento týden dostali čtyři členové vedení tehdejšího regionálního parlamentu od katalánského nejvyššího soudu zákaz výkonu veřejně volených funkcí na rok a osm měsíců a pokutu za to, že umožnili hlasování parlamentu o několika zákonech týkajících se neústavního referenda.

Souzeni by měli být i katalánský expremiér Carles Puigdemont a několik členů jeho bývalé vlády, kteří v říjnu 2017 utekli do Belgie. Španělská justice se ale zatím marně snaží o jejich vydání do vlasti.