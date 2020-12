Největší korupční proces v rakouských dějinách: bývalý ministr financí a miláček bulváru dostal osm let

VÍDEŇ/PRAHA Bývalý šéf rakouské státní pokladny a miláček bulváru Karl-Heinz Grasser byl zatím nepravomocně odsouzen kvůli korupci a zpronevěře. Téměř na den přesně tři roky od jeho zahájení skončil minulý pátek ve Vídni největší korupční proces v novodobých rakouských dějinách.

Jeho hlavní postavou byl někdejší ministr financí let 2000 až 2007 Karl-Heinz Grasser. Soud ho poslal na osm let nepodmíněně do vězení, a to kvůli korupci, zpronevěře a falšování důkazů. 51letý bývalý politik, jenž byl podle rozsudku

„hlavním hybatelem kriminální skupiny, která přijímala úplatky“, se proti rozhodnutí ještě na místě odvolal. „Je to jasně chybný rozsudek a je to také politický rozsudek,“ komentoval Grasser výsledek procesu s tím, že bude bojovat dál za očištění svého jména.



Předmětem obžaloby byla Grasserova role během prodeje šedesáti tisíc státních bytů v roce 2004. O přidělení lukrativní zakázky se svého času rozhodovalo mezi dvěma zájemci, jejichž nabídky se lišily pouze v detailech. Rakouské konsorcium, které nakonec vzešlo ze soutěže vítězně, nabídlo za odkup bytů 961 milionů eur (v přepočtu 25 miliard korun). To bylo přesně o jeden milion eur víc, než kolik nabídl konkurent.



Podle soudu je prokázáno, že Grasser nechal přes prostředníky předat pozdějšímu vítězi informaci, o kolik je třeba nabídnout víc, aby zvítězil. Za to byla poskytnuta provize ve výši 9,6 milionu eur, již si měl Grasser spolu s dvěma lobbisty rozdělit. „Mezi nimi probíhala zjevná kriminální spolupráce,“ konstatovala předsedkyně soudu ve verdiktu. Pokud rozsudek potvrdí nejvyšší soud, budou muset Grasser a spol. částku uhradit.

Kromě toho také čelil někdejší šéf rakouské státní pokladny podezření, že ovlivnil tendr, při němž jeho resort hledal sídlo pro finanční úřad v hornorakouském Linci. Za to měl Grasser přes různé prostředníky získat „všimné“ ve výši 200 tisíc eur (zhruba pět milionů korun).

Sňatek s dědičkou šperkařského klanu

Karl-Heinz Grasser byl řadu let miláčkem rakouské veřejnosti. V dobách, kdy byl členem vlády konzervativního kancléře Wolfganga Schüssela, vedl dlouho žebříčky popularity politiků. Bulvár vždy dobře oblečného a uhlazeně vystupujícího politika pravidelně označoval za „muže, jaké si rakouské ženy přejí jako ženichy pro své dcery“. On však měl jiné plány. Ještě jako člen vlády se oženil s dědičkou rakouského šperkařského impéria Swarovski Fionou. Kvůli sňatku zrušil zasnoubení s dcerou argentinského diplomata.

Z Karl-Heinze Grassera a Fiony Swarovské Grasserové se následně stal hvězdný pár, jenž dával ochotně nahlížet do soukromí. Pokračovalo to i v době, kdy už bylo proti bývalému ministrovi vedeno vyšetřování. Za to byl tehdy kritizován s tím, že se tak snaží působit na veřejnost a ovlivňovat nepřímo i vyšetřovatele a soudce.

Vystudovaný ekonom Grasser byl kdysi považovaný za jeden z největších politických talentů v zemi. Do veřejného života vstoupil po boku někdejšího lídra pravicových Svobodných (FPÖ) a populistického hejtmana v jihorakouských Korutanech Jörga Haidera. Ten údajně Grassera, jenž byl synem známého místního podnikatele a majitele několika autosalónů, oslovil, když kupoval vůz pro svou manželku.

Krátce nato povolal Haider tehdy 25letého Grassera do korutanské vlády. O šest let později ho vyslal do Vídně, kde dostal v celostátní vládě na starosti prestižní ministerstvo financí. Na této pozici prosazoval politiku odbourávání rozpočtového schodku. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, byl i prodej státních podílů ve velkých společnostech, jako byly například rakouská pošta, ocelárna Voestalpine nebo i zmíněné byty.

Později se ovšem Grasser s Haiderem politicky rozešel a naopak se přimkl k lidovcům.