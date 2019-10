Bývalý slovenský premiér Mečiar znovu vstupuje do politiky. Chce vrátit společnosti důstojnost

Bratislava Trojnásobný slovenský expremiér Vladimír Mečiar v neděli oznámil, že znovu vstupuje do politiky. Po sedmi letech strávených v ústraní se na scénu vrací s hnutím Slovenská liga. Podle tiskového prohlášení, které slovenským médiím předala bývalá poslankyně Lidové strany – Hnutí za demokratické Slovensko Eva Zelenayová, chce vrátit společnosti důstojnost a zabránit jejímu rozvratu.

„Není mi to lhostejné, proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky s hnutím Slovenská liga. Učiníme vše proto, abychom zabránili rozvratu společnosti a vrátili do jejího života důstojnost,“ sdělil Mečiar v prohlášení.

Mečiar rovněž v tiskové zprávě uvedl, že Slovensko si už neváží hodnot, které zastávalo v období vzniku samostatné Slovenské republiky. „Období vzniku státu bylo obdobím vlastenectví, současnost se vyznačuje jeho hanobením. Hanobením lidí, kteří vedli zápas o stát, ale zřetelný je i pokus o vymazání historické vazby k jeho základům a úcty k hodnotám, na nichž tento stát vznikl.“

Podle slovenského deníku Sme hnutí Slovenská liga vzniklo přejmenováním politické strany Nový parlament. Členy staronového hnutí jsou například bývalý Mečiarův spolupracovník z Lidové strany - Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) Tibor Cabaj, či neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2014 Jozef Behýl.

Deník rovněž uvedl, že podle Cabaje je možné, že Mečiar bude za hnutí kandidovat v parlamentních volbách, které se mají uskutečnit v únoru příštího roku.

Mečiar naposledy kandidoval za HZDS v roce 2012. Jeho kandidatura však byla s výsledkem 0,93 procenta hlasů neúspěšná a z veřejného života se stáhl. Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko o dva roky později zanikla.